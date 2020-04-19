مقارنة بين رؤية رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين في التعامل مع كلفة وباء كورونا

رام الله-وطن: تقدّم، اليوم الأحد، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بورقة مقترحات قدمها لوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، حول توسيع دائرة اعادة التشغيل التدريجي.

وبحسب الخطة التي حصلت عليها وطن، فإن المقترحات التي قدمها المجلس التنسيقي تشمل عدداً من الإجراءات الوقائية والضروريات الاقتصادية، ولكنها جاءت في سياق توسيع نطاق إعادة التشغيل للقطاع الخاص، وتحديد مواعيد فتح عدد من المحلات والقطاعات، دون الدعوة لتحمّل الحكومة مسؤوليتها تجاه بعض قطاعات الأعمال التي توقفّت أعمالها منذ إعلان حالة الطوارىء، ودون التطرّق إلى دور رجال الأعمال الفلسطينيين وواجباتهم تجاه الاقتصادية العامة، التي طالت المواطن والمستهلك قبل أن تطالهم.

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وفي قراءة مقارنة بين اقتراحات رجال الأعمال الفلسطينيين، مع رؤية رجال الأعمال الأردنيين للتعامل مع تداعيات أزمة انتشار كورونا، والتي صدرت السبت قبل الماضي، نرى المسؤولية الاجتماعية التي تحلّى بها رجال الأعمال الأردنيين، بدراستهم الشاملة للآثار الاقتصادية التي سببتها الجائحة، ودعوتهم لتوزيع الأعباء، من خلال عدد من التوصيات، مثل: إجراء تعديل على قانون الموازنة العامة، بحيث يتم نقل 40% من مخصصات النفقات الرأسمالية إلى بند النفقات العامة لمواجهة الإنفاق الطارىء. والدعوة للتفاوض من أجل تخفيف عبء الفوائد المترتبة على الأردن، وتخفيض ضريبة المبيعات للتخفيف عن المواطن، والسماح للشركات المساهمة بتوزيع الأرباح من خلال إجراءات مخففة، إضافة إلى التوصية في مجالات عدة، بما يضمن إجراءات السلامة واستمرار عمل بعض القطاعات في ظل الطوارىء.

وفي المقارنة بين رؤية رجال الأعمال الأردنين، والفلسطينيين، فرجال الأعمال الأردنيين، قبل أن يطالبوا بفتح عدد من القطاعات، طالبوا بإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسات الإقراض الزراعي للعام الحالي، ومنح قروض ميسرّة لهم بفائدة متدنية 1% مع فترة سماح لمدة عام.

بينما مقترحات رجال الأعمال الفلسطينيين، فقد جاءت مطالبة بفتح محلات التوريدات الزراعية والبيطرية لمدة ثلاث أيام، دون الالتفات لمسألة القروض والأعباء أو الإجارات المترتبة عليهم.

كما نجد في رؤية رجال الأعمال الأردنيين ، مسؤولية اجتماعية، بالتشديد على الدور المناط بهم، من خلال توصيتهم بتخصيص 5% من أرباح القطاع الخاص لصندوق "همة وطن"، بينما رجال الأعمال الفلسطينيين لم تتطرّق رؤيتهم لواجباتهم تجاه لصندوق "وقفة عز"، ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الفئات المتضررة التي أنشىء الصندوق لأجلها.

كما وشدد القطاع الخاص الأردني، على دوره، من خلال التوصية بدفع 20% من ضريبة الدخل على الأرباح سلفاً عن عام 2020، لدائرة ضريبة الدخل.

إضافة إلى اتساع رؤية رجال الأعمال الأردنيين، لعلاج جزء من الأزمة جذرياً، بفتح ملف الطاقة، التي تعتبر من أهم معوقات استمرارية مؤسسات الأعمال في المملكة، مطالباً بضرورة منح التراخيص اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية.

بينما غفلت اقتراحات رجال الإعمال الفلسطينيين، من بين ما غفلت عنه، أكبر وأهم القطاعات، مثل السياحي/الفندقي والتعليمي، وعدم طرح خطة تحفيزية لهذه القطاعات الهامة من خلال برامج وطنية لأنها من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة.. بخلق فرص وأدوات جديدة ومبتكرة تساعده على الاستمرار في دفع مسيرة التعليم وعجلة التنمية للاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، ورد في رؤية رجال الأعمال الأردنيين، ضرورة دعم المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات خلال هذه الفترة، باعتبارها من الألوليات لتطوير عمليات التعلم عن بعد، ودعم الطلبة في شراء الحواسيب الخاصة بذلك من خلال الصناديق والمؤسسات المالية دون فرض أسعار فائدة تذكر.

مثلما لم يغب عن بالهم أيضاً ضرورة تفعيل التجارة الإلكترونية لكافة القطاعات التجارية التي تتمتع معظمها بقنوات إلكترونية لبيع المواطنين.