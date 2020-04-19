وزير الأشغال: دفعنا كافة مستحقات المقاولين، والاتحاد يرد: غير صحيح

وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة أنه لا توجد أي دفعات مستحقة للمقاولين وقطاع الانشاءات لم تدفع، مؤكد أن الحكومة سددت جميع مستحقات المقاولين. في تصريحات يبدو أنها لم تكن دقيقة، حيث أكد اتحاد المقاولين أن له مبالغ ضخمة مستحقة على الحكومة.

وقال رئيس اتحاد المقاولين زاهر حميدات ان الاتحاد صُدم من تصريحات الوزير زيارة، مضيفا أن هناك مطالبات ضخمة وأرقام عالية لم تسددها الحكومة لقطاع الانشاءات.

وتابع: جلسنا في اجتماع مع الوزير زيارة الأربعاء الماضي، وأوعز لمالية وزارته بأن تسرع مع الجهات ذات العلاقة بصرف مستحقات المقاولين.

وأضاف حميدات أن قطاع الإنشاءات شهد العديد من الأزمات، ونحن نعمل بكل جهد على إنقاذه.

وعن سؤال متى سيعود قطاع الإنشاءات للعمل؟، قال وزير الأشغال العامة والإسكان إن قطاع الانشاءات هو المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، لكن حياة الإنسان في المقام الأول.

وأضاف: نوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين، والحفاظ على الاقتصاد، فيما لم يُفصح عن موعد ولو كان تقريباً لعودة هذا القطاع للحياة.

من جهته، قال حميدات إننا نريد لقطاع الانشاءات أن يعود على الفور، مع أخذ أقصى تدابير السلامة والوقاية، ونحن في الاتحاد جاهزون لهذا الأمر، ومن بين الأمور المطروحة أن يتم إعادة تشغيل المشاريع التي تضم 10 عمال في المرحلة الأولى مع الحفاظ على التباعد المطلوب وفق إجراءات وزارة الصحة.

المصدر: صدى نيوز