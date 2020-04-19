الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط ترد على تقرير نشرته وطن "التمويل الأوروبي المشروط يعصف بخلافات داخل مؤسسات المجتمع المدني"

وطن: نشرت وكالة وطن، الأحد الماضي، تقريراً بعنوان " التمويل الأوروبي المشروط يعصف بخلافات داخل مؤسسات المجتمع المدني "، سلطت فيه الضوء على الخلافات وتباين المواقف ما بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي، من خلال استعراض آراء عدد من ممثلي تلك المؤسسات، ورأيهم بالتمويل المشروط سياسياً من الاتحاد. بعض الآراء كانت رافضة للتمويل المشروط كلياً، وبعضها الآخر كان أكثر مرونة في التعاطي، فيما رفضت بعض المؤسسات الإدلاء برأيها نهائياً، واكتفت بالصمت!

وعملاً بحرية الرأي والتعبير، تنشر وطن بياناً وصلها، اليوم الأحد، صادر عن الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط، تعبّر فيه الحملة عن رفضها التام للتمويل المشروط سياسياً، كما تؤكد دعوتها لرفض التوقيع على تعاهدات مع الاتحاد الأوروبي، واصفةً رأي اللجنة التنسيقة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بـ"المغالطات".

وفيما يلي بيان الحملة، الذي وصل وطن:

ردا على مغالطات تنسيقية شبكة المنظمات الاهلية الواردة في تقرير وكالة وطن فإننا في الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط نوضح الحقائق التالية:

أولا: الاشارة الى أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية الفلسطيني لا يجيز تحويل الاموال إلى الاحزاب السياسة والتغاضي في نفس الوقت عن أن القانون لا يصنف الاحزاب الفلسطينية باعتبارها منظمات إرهابية. كما وأن ذات القانون يحظر تلقي أية أموال مشروطة، كما جاء في المادة 32 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمادتين 50 و 51 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون.

كان الأجدر بشبكة المنظمات الأهلية أن تحترم القانون الذي شاركت بصياغته وليس تحريفه لتبرير الخضوع للشروط المهينة والحصول على التمويل بأي ثمن. إنه لمن الحري أن تدرك اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات ان نفس القانون يجيز محاكمتها كمؤسسات وكأشخاص بصفتهم الوظيفية امام القضاء الفلسطيني بسبب تلقي أموال مشروطة سياسيا تمس جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ثانيا: إن ادعاء اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية بان الشروط موجودة منذ العام 2001 ادعاء مغلوط تماما، حيث أن شرط الاعتراف بهذه القوائم، والذي يتضمن الالتزام بإجراءات المسح والتدقيق لهذه الغاية، لم يتم إدخاله من قبل الاتحاد الاوروبي إلا في النصف الثاني من عام 2019. كما أن هنالك فرق شاسع بين وجود قائمة لدى الاتحاد منذ العام 2001 وبين فرضها على المؤسسات الفلسطينية في 2019.

ثالثاً: عوضاً من حماية المؤسسات التي رفضت التوقيع على شروط الاتحاد الأوروبي المُذلة، والتي بعضها جزء من الهيئة العامة لشبكة المنظمات الأهلية وبات اليوم معرضاً للاغلاق بسبب مواقفه الوطنية، هاجمت اللجنة التنسيقية للشبكة هذه المؤسسات، وتجاهلت اعضاء الهيئة العامة وتفردت في القرارات للشبكة وتصرفت كناد مغلق يسعى للحصول على المال الغربي بأي ثمن، ويسوق نفسه باعتباره الممثل الوحيد للمجتمع المدني الفلسطيني.

رابعاً: إن اعلان بعض مؤسسات اللجنة التنسيقية للشبكة بأن الموقف من الموافقة على شروط الاتحاد الاوروبي غير محسوم داخل مؤسساتها، بينما قدمت موافقتها داخل اللجنة التنسيقية على هذه الشروط، يُثير العديد من التساؤلات حول دور مجالس الإدارة والهيئات العامة لهذه المؤسسات ومدى احترام المدراء التنفيذيين لقرارات مجالس إداراتهم.

خامسا: رغم اعلان القوى الوطنية في بيانها الصادر في ٦ شباط الداعي لرافض التوقيع على الشروط الاوروبية، ورغم اعلان حزب الشعب الفلسطيني مؤخرا في بيان للرأي العام انه طلب من مؤسساته الانسحاب وعدم التوقيع على شروط الاتحاد الاوروبي، وهو الموقف الذي نكبره، ما تزال بعض المؤسسات ترى نفسها اهم من أي حزب سياسي، ولم تعلن التزامها بهذا الموقف.

لقد كان من الأجدى لتنسيقية شبكة المنظمات أن تبحث عن سبل الضغط على الاتحاد الاوروبي وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على قاعدة الرفض المبدئي للتمويل الشروط، وذلك عوضاً عن ترويج موقف يمس حق شعبنا في المقاومة، وتكوين احزابه لتحقيق حقه في تقرير المصير. كما كان يجدر بتنسيقية الشبكة أن تسعى الى تضمين القانون الفلسطيني في التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي واي ممول اخر. في النهاية، إن مواقف اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية تمس بجوهر العلاقة بين المؤسسات الفلسطينية نفسها وعلاقة المؤسسات بشعبنا.