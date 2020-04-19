الرابح والخاسر في الاقتصاد الفلسطيني!!

كتب: د.ياسين ياسين

دون ادنى شك مع انتشار فيروس كوفيد- 19 توقفت الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل، وتوقفت معها المؤسسات والشركات ثم الموظفون والعاملون، وتراكمت الديون والخسائر. إن النجاح في احتواء الوباء والحد من انتشاره، يجب أن يواجه بخطط اساسية وملحة لاحتواء تداعيات الاقتصادية.

هناك من إستفاد وحقق ارباح؛ نتيجة لزيادة حجم الطلب على الأعمال والخدمات المقدمة. فمصائب قوم نجدها عند بعض الشركات فوائد؛ هذا ما لخصه رؤساء بعض القطاعات الاقتصادية المستفيد من الازمة. والتي نختصرها في القطاعات التالية:

- القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل والإقراض: مع وجود انخفاض ملموس الاربحاح؛ لكن هذه المؤسسات طلبت من زبائنها الأكثر تضرراً، البحث عن حلول داعمة لإعادة جدولة الدفعات أو تأجيل سداد الأقساط بحسب ما تقتضيه الحاجة.

- قطاع التأمين؛ هذه الازمة تعتبر من الكوارث الطبيعية التي لن يضطر الى تعويض المشتركين عنها. كما إن بقاء الناس في بيوتهم وتوقف العديد من الأنشطة. يساهم في انخفاض نسبة الحوادث المؤمن عليها؛ فحوادث السيارات والإصابات المسببة لها مثلاً، كانت تمثل مصروفًا مرهقًا لشركات التأمين.

- قطاع المستحضرات الطبية، والصيدلانية؛ توزيع أدوات الوقاية والتعقيم، وأجهزة الفحص. يشهد طلباً متزايداً على المنتجات والخدمات المقدمة.

- قطاع الاتصالات: يحرص بشكل الدائم على استمرار تقديم خدماته بانتظام رغم حالة الطوارئ.

- قطاع تكنولوجيا ونظم المعلومات والحماية؛ هذا القطاع بقي يقدم الخدمات، والحلول لصالح القطاع التجاري والمصرفي والصناعي.

-البرمجيات وأنظمة التعليم عن بعد والبرامج المصاحبة، أصبح مسيطر على خطط المؤسسات التعليمية، وذلك تزامنًا مع تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

-خدمات التوصيل والنقل (أون لاين)، زاد الطلب على خدمات النقل الذكي من مع توقعات بانخفاض أعماله نهاية الازمة.

-المواد الغذائية وتوريدها ومحلات الكبرى (السوبر ماركت)، ازادت ارباحه مع انتشار ما يُسمى حمى الشراء؛ أي تخزين الطعام أكثر من الحاجه.

- المواشي والأعلاف: فقد تم استثناء هذا القطاع من عمليات الحظر على الرغم من مواجهة بعض التحديات الى أن العمليات المالية له ما زالت غير متأثرة إلى حد كبير.

-التسويق والتجارة عن بعد: انتقل الزبائن في ظل الحجر الصحي إلى شراء الكثير من احتياجات عبر تطبيقات الإنترنت والهواتف.

هذه الأزمة من المفترض ان تقود القطاعات الاقتصادية الى تطوير جديد يناسب مسؤوليته تجاه عملائه بحجم مكاسبه السابقة، وبحجم حاجة العملاء لها وتعلقهم بها، فهذا اختبار حقيقي لمن ينادون بـ«تحويل العائق الى فرصة أو تحويل الأزمة الى فرصة. مما قد يعني المزيد من الفرص لأصحاب المشاريع الذين لديهم أفكار للأدوات والخدمات التي يمكن أن تساعد الناس على التكيف مع الجديد اتجاهات.

من خلال قراءة التأثيرات السلبية على الاقتصا د، نلحظ أن الخسائر كانت أكبر وأعمق. مع وجود تحذيرات وتشكيك بقدرة الاقتصاد على الصمود في حال استمرت أزمة كوفيد- 19 فترة طويلة:

قطاع المنشئات الصغيرة في طريقها للانهيار. القطاع السياحي متوقف بشكل كامل حيث تم الغاء إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية أمام الزيارات. إضافة الى اغلاق الاندية والمطاعم وصالات الافراح. تشكل هذه القطاعات نسبة كبيرة من الاقتصاد الفلسطيني.

بالرغم من قطاع البناء والمقاولات غير مشمول بالاستثناءات على أهميته، وحجم عمال المياومة فيه. مع سهولة مراعاة وتطبيق شروط السلامة الصحية عليه، وحسب الأولوية.

لكن، لا يمكننا ان نقول اننا لسنا خاسرين، بل علينا انقاذ البلد من خسارة اضافية، فالخسارة الآن موجودة ونعمل للخروج منها، وبالتالي علينا جميعاً ان نعمل ونتعاون لان مصلحتنا واحدة.

لكن، كيف تدير الحكومة الأزمة:

نشرت باحثة في معهد أميركان إنتربرايز مقالا في موقع «المونيتور» المعني بشؤون الشرق الأوسط ومقره واشنطن، تتحدث من خلاله أن البنوك لن تستطيع إنقاذ الإقتصاد، في وقت أن الحكومات غير مؤهلة لتوجيه عمليات الإنقاذ للشركات.

بات من الضروري على الحكومة الفلسطينية تحمل مواجهة التداعيات عبر سياسات مالية وضريبية واضحة المعالم. ومع الإقرار بالنجاحات التي حققت في المجال الطبي من خلال توفير شبكة أمان ووقاية من الجائحة الصحية وتعاون فيها الجميع؛ التي وضعتنا في قائمة الدول الاقل إصابة. ومع ذلك يتعيّن على الحكومة طرح خطة إنقاذ اقتصادي. لان الحكومة ستواجه أزمة مزدوجة مع نهاية 2020 على مستوى: التمويل الداخلي للميزانية، أو صعيد التمويل الخارجي للاقتصاد.

كلّما طال أمد التعطيل والحظر، وكلّما ازداد الوضع الاقتصادي تأزماً؛ على مستوى الطبقتَين الفقيرة والعاملة. التي تجد نفسها عاجزة عن تحمّل انقطاع في سُبل عيشها. كذلك التباطؤ في إتخاذ اجراءات الإنقاذ والإنعاش الاقتصادي، سيؤدي إلى انكشاف وإثارة مخاوف قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وحتماً سينعكس على باقي القطاعات. لذا، لابد من ادارة الازمة بشكل جيد والحد من خطرها: عبر القيام بتحفيز القطاعات الصغيرة والناشئة في فلسطين والتي تملك القدرة على إيجاد فرص لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي النهاية نطلب منك يا دولة رئيس وزراء سعت الصدر، وأن تكون مهندساً اصلاحاً للاقتصاد الفلسطيني. فما كان الخبير - الياس كوركيس-. الذي تسبب في نهضة الصين إلا عراقياً. بعد أن أمر رئيس الحكومة الصينية دينغ هسياو ينغ وزراء بضرورة التقيد بتوجيهاته.

وعليه، على حكومتكم الرشيدة أن تكون أكثر انفتاحاً واستعداداً للعمل بالشراكة الفعلية مع الخبراء الوطنيين، والقطاع الخاص الفلسطيني، ومراكز الابحاث، وغيرها، والسعي الى بلورة خطة إنعاش اقتصادي سريعة وشاملة، وبرامج واقعية وجادة للتعافي من الازمة. تبنى على تقديرات بعيدة الامد وليس على وسائل الإعلام فحسب. فالملف كبير، ويحتاج الى شراكة واسعة تعالج الفجوة في الامكانات؛ والتعاطي مع الازمة.

وما زال الامل يحذونا ان تعمل الحكومة على تحقيق تنمية في جميع مناحي الاقتصاد الفلسطيني. الرهان يوجد بمواردنا البشرية لا في ما تتلقاه من الآخرين من مساعدات. ان العلاج لا يكون الا بإطلاق العنان لعجلة الانتاج المحلية..... فليحيا الوطن.