"وطن" تحصل على خطة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص المقدمة لوزير الاقتصاد من أجل توسيع دائرة إعادة التشغيل التدريجي

رام الله-وطن: حصلت وطن، على ورقة مقترحات قدمها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الأحد، لوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، حول توسيع دائرة اعادة التشغيل التدريجي.

وبحسب الخطة التي حصلت عليها وطن، فإن المقترحات التي قدمها المجلس التنسيقي تشمل عدد من الإجراءات الوقائية والضروريات الاقتصادية وحل جزء من مشاكل توقف العاملين عن العمل، والتي جاءت كما يلي:

أولاً: مع حالة الطواريء والأجراءات الصحية والأمنية التي تقوم بها حكومتنا مشكورة وبأقتدار الأمر الذي جنب شعبنا ويلات ومصاعب كثيرة. آخذين ومؤكدين عل الألتزام الكامل بالتعليمات والأجراءات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتشغيل ونقل العاملين والمحافظة على اماكن العمل آمنة ومعقمة وغيرها من اجراءات السلامة الصحية والانتاج الجيد.

ثانياً: تأتي اهمية التوسع التدريجي لأعادة تشغيل الأعمال انطلاقا من التردي الواضح والتراجع في الجوانب الأقتصادية كافة بحيث اصبح من الضروري جدا توسيع حجم التشغيل واعادة العاملين الى اماكن عملهم بشكل جزئي وتدريجي مع تطبيق كافة الأجراءات الصحية داخل مواقع العمل ومع العاملين والجمهور.

ثالثاً: ان عملية اعادة التشغيل التدريجي تساهم في حل جزء من مشاكل توقف العاملين عن العمل وامكانية عدم تلقيهم رواتب جراء ذلك، وخاصة بعد نهاية شهر نيسان حيث يكون اصحاب العمل قد اوفوا بالتزاماتهم القانونية وبالأتفاقية الجماعية مع وزارة العمل ونقابات العمال. حيث انه بعد انتهاء فتره الاتفاقيه الموقعه لن يكون بامكان القطاع الخاص دفع اجور العاملين لديه وهو متوقف عن العمل.

رابعاً: ان مقترحاتنا تنطلق من مبدأ التوسع التدريجي والعمل الجزئي وفقا لطبيعة الأعمال التي لا تتطلب التجمهر ووجود

اعداد كبيرة من العاملين والجمهور في اماكن ضيقة ومحددة، بل ستركز على الأعمال الصغيرة والتي سيكون عدد

المتعاملين بها محدود.

خامساً: وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك فأنه يوجد عدد من الأعمال الأقتصادية التي بحاجة لزيادة طاقتها الأنتاجية مثل مصانع المنتجات الغذائية، واخرى يوجد طلب عالي على اعادة تشغيلها وخاصة في مجال المطاعم الشعبية والحلويات وغيرهما. كما ان الأسبوع الأخير من شهر رمضان يشهد طلب عالي على منتجات أخرى مثل الملابس والأحذية والأكسسوارات وغيرها.

ساساً: يقترح ان تكون ساعات الدوام خلال الساعات من السابعة صباحا ولغاية السابعة مساءا وكل منشأة اقتصادية

وفقا لأوضاعها وظروف عملها.

سابعاً: نقترح ان يكون قرار اعادة التشغيل مركزي يصدر عن مجلس الوزراء على ان يتم التطبيق التفصيلي في كل محافظة وفقا لأوضاعها فيما يتعلق بالوضع الصحي والأجراءات المتبعة على ان تحدد ايام وساعات العمل وفقا لذلك. كما يتطلب الأمر ايضا التزام من كافة الجهات المعنية بهذه القرارات.

ثامناً: ان النجاح في تنفيذ هذه المرحلة من اعادة تشغيل الأعمال الأقتصادية سيشكل حافزا للتوسع التدريجي لاحقا وخاصة بعد شهر رمضان المبارك، حيث يمكن الأستفادة من التجربة والعمل على تطويرها وفقا للمتطلبات الأقتصادية والأجتماعية آخذين بعيت الأعتبار المتطلبات الصحية والأمنية.

تاسعاً: يقترح من اجل التحديد الدقيق للأعمال المقترحة العمل من خلال لجان في المحافظات بقيادة وزارة الأقتصاد الوطني مع المحافظة وممثلين عن المجلس التنسيقي والجهات ذات العلاقة.

وفيما يلي جدول بمقترحاتنا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص التي وصلت وطن: