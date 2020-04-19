مستوطنون يمنعون مزارعين من العمل في أراضيهم شمال الخليل

وطن: منع مستوطنون، اليوم الأحد، مزارعين من بيت أمر شمال الخليل، من العمل في أراضيهم.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن مستوطني "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وبحماية من جيش الاحتلال، منعوا المزارع ابراهيم خليل صبارنة وعائلته، ومزارعين آخرين من العمل في أراضيهم واستصلاحها في منطقة البويرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 25 دونما، وحذروهم من العودة إلى تلك المنطقة.

وقال المزارعون إن هذه الاراضي ملكية خاصة ولديهم صكوك ملكية بها من العهد العثماني.

"وفا"