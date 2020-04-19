هي العاشرة في فلسطين.. منشأت صناعية جديدة لصناعة الكمامات

وطن: قالت وزارة الاقتصاد، اليوم الأحد، إن 10 منشآت صناعية جديدة باشرت بإنتاج الكمامات واللباس الواقي بعد نجاح عيناتها بالفحص في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي، أن المشنآت الصناعية تقوم بإنتاج الأصناف المذكورة إلى جانب 9 منشآت صناعية تعمل حاليا على الإنتاج، تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وأشارت إلى اجراء مختبرات المؤسسة ما يزيد عن ألف فحص في مختلف المجالات من بينها فحص وتقييم منتجات الكمامات واللباس الواقي للتأكيد من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.