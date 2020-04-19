"أطباء لحقوق الإنسان" لـوطن: مصلحة سجون الاحتلال ستبدأ بإجراء فحوصات طبية للأسرى

رام الله- وطن: طالب ناجي عباس، مسؤول توجهات الأسرى في مؤسسة اطباء لحقوق الانسان، منظمة الصحة العالمية بأن يكون لديها موقفا واضحا من وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم، وفي دولة الاحتلال على وجه الخصوص.

وخلال الموجة المفتوحة التي أطلقتها شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع مؤسسة الضمير، قال عباس إن الأسير الفلسطيني لديه وضع مختلف عن كل المعتقلين في كل دول العالم، فهم ليسوا أسرى جنائيين.

وأكد أن مصلحة السجون حسبما وصلهم ستبدأ بإجراء فحوصات طبية للأسرى، والبداية ستكون في سجن الرملة، الذي يوجد فيه 20 أسيرا، الذين ضعهم الصحي بشكل عام سيء، وسيتم إجراء الفحوصات لهم بضغوطات كبيرة من مؤسسات حقوقية.

وأوضح عباس أن التخوف من تفشي الفيروس وانتشاره بين الأسرى، هو تخوف كبير جدا خاصة أن سلسلة العدوى مستمرة، وبيئة السجون غير صحية ومهيأة لانتشار أي فيروس، مشيرا إلى أن الأسرى وعددهم 5 آلاف أسير من ضمنهم مئات المرضى وكبار السن، بالتالي فهم في خطر كبير.

وأشار عباس إلى أن إدارة مصلحة السجون حتى لو كان لديها توجهات بمنع انتشار المرض بين الأسرى، فإنه على أرض الواقع لا يمكن تطبيق هذه التوجهات لأن مساحة المعتقلات صغيرة وعدد الأسرى فيها كبير.

وقال: لذلك كان التوجه لدينا في مؤسسة اطباء لحقوق الانسان أنه طالما أن إدارة مصلحة السجون ليس لديها القدرة على حماية الأسرى، لذلك يجب عليها إطلاق سراحهم فورا.

وأضاف: كانت هناك عدة توجهات وضغوطات حقوقية محلية ودولية لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة أن عدة دول في العالم اتخذت هذه القرارات وأطلقت سراح معتقليها، ولكن مع الاسف لم تتجاوب دول الاحتلال مع هذه الضغوطات.

وأوضح عباس أن المؤسسات الحقوقية تضغط باتجاه الالتزام بالاجراءات الوقائية في السجون، من حيث التعقيم والفحوصات الطبية.