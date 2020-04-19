التأثير على السلطات والتعاطف في كلنا الآء؟



كتب: المحامي عبد الله ابو صاع



منظومة القوانين الفلسطينية المَنشأ أو السارية بقرار فلسطيني إنّما وجدت لتشكّل السياج الحامي للإنسان الفلسطيني، وشُكّلت وهُيكلت الأدوات وسُخّرت الموارد لهذه الغاية من قضاء ونيابة وأمن، وهذه البوتقة مع المحامين والحقوقين والمجتمع المدني تكتمل قُوتها لحماية المواطن داخل فلسطين وخارج فلسطين.



إنّ المحاكم الفلسطينة باختلاف انواعها تعدّ ساحة المختلفين والمتداعين وحراسها القضاة من يفصلون في الخصومات والكل يحترم هذه الصروح أو على الأقل نقول من المفترض أن ينضبط الجميع لسلطة السلطة القضائية كجزء من السلطات الثلاث.



لذا اعتقد أنّ محامين كثر مثلي، قد لا يكون لديهم رغبة في التأثير على السلطة القضائية في آداء عملها القضائي من خلال تشكيل رأي عام ضاغط تجاه أي دعوى.



أماّ بعد فرض الأمر الواقع بتشكيل هذا الرأي للضغط على مواطن فلسطيني# أحمد مسعود# انضَبط للقضاء، فاقتضى التوضيح بخصوص # كلنا الآء # والذي يشكل مناشدة لأم تقيم خارج فلسطين تحصّلت على حكم حضانة ملحقاً بتفاصيل مشاهدة يتمتع بها الأب# أحمد مسعود# ضمن تنقل الصغار بين فلسطين وبلد آخر عبر بلد ثالث وسيط، والتوضيحات على النحو الآتي:



- إنّ قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 م الساري في المحافظات الشمالية والذي أُستند عليه في الحكم الصادر من قبل المحكمة المختصة واضحٌ بشأن الحضانة وكل تفصيلاتها لا اجتهاد فيه، وقانون التنفيذ المُستند عليه في تنفيذ الحكم بَيٍّن، ومع كل الإحترام فإنّ المحكمة المحتصة قبلت دعوى لغير مواطنة في فلسطين وناقشت تنقل الصغار طبقا لاجتهادات قانونية تاريخية أنكرت الواقع الجعرافي والقانوني الجديد للدول العربية والذي يقتضي تنظيم قانوني داخلي ( دولي خاص) واتفاقات بين الدول حال الحاجة، حيث اعتبار الطرفين مسلمين على إطلاقه لإعمال ولاية القضاء الشرعي وتنقّل الصغار بين الأمصار الإسلامية دون قيود كما السابق كما أشارت محكمة الإستئناف الموقرة في الإستئناف التنفيذي يحتاج إلى الوقوف حول آلية تسبيب الاحكام الشرعية ، وهذا الإجراء أعتقد أنه ضرب في عمق ضمانات التقاضي للمتقاضي# احمد مسعود # نظراً أنّ القانون الساري صمت عن النزاع حال اختلاف الجنسية واختلاف الإقامة ولم يتطرق للإقامة الإعتيادية للصغار وغير ذلك من اختصاصات القانون الدولي الخاص.



- إنّ القرار لدى محكمة الموضوع التي كست الحكم الاجنبي أعطى حضانة الصغار لوالدتهم ولكنّ السفر بالمحضون أي الصغار ليس له علاقة بحكم الحضانة حيث أنّهما أمران نظمّهما القانون بشكل منفصل ونصت المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية : (لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج فلسطين إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته) وبالتالي وقع تعدّي قانوني حين تم أمر الولي قضائيا بتسفير الصغار بعد تسليمهم لغير الوالدة لموظفة المحاكم الشرعية لتسافر فيهم إن كان يدخل ذلك ضمن مهام وصفها الوظيفي وخاصة بدفع نفقات التنقل من المحكوم لها حسب الحكم ، ومن ثم بشكل مستجد في بداية هذا العام وبعد انتهاء سلطة القضاء لتعذر التنفيذ أمر القاضي مدير الشرطة بانتداب من يراه مناسباً للسفر بالصغار، والسؤال أين تكمن مصلحة الصغار باحضارهم مع والدهم المُذِعن الى المحكمة وعرض السفر عليهم مع اطراف غريبة بأجواء تواجد أطراف كثر داخل المحكمة وانهيارهم بالبكاء وهذا تم توثيقه من قبل المحكمة المختصة، ثم السؤال العميق عن الدور الرقابي الذي أعطته دائرة التنفيذ لنفسها في ذات الجلسة على الوالد في عدم تحريضه الصغار ما بعد تعذر تنفيذ الملف، حيث تم التصريح إعلامياً بذلك من قبل سماحة قاضي القضاة د. محمود الهباش، بعد ثبوت ذلك قضائيا، وبالتالي رفع يد القضاء عن الملف، وإنّ المتابعة النفسية للصغار تكون لدى الجهات المختصة بالتواصل مع الوالدين وليس بتنصيب القضاء نفسه في هذا الدور.



- ضرورة العلم أنّ الحكم القضائي ملزم للفلسطيني داخل نطاق فلسطين وارجاع الصغار إلى والدهم وكل التفصيلات اللاحقة بعد تسفيرهم لدولة أخرى غير ملزم لها الا إذا سافر الوالد وتبع قضائيا لدى الدولة الاجنبية التي تقيم فيها الأم طبقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ، وبالتالي من هو الضامن لإعادة الصغار لوالدهم في ظل كفالة عدلية لشخص مقيم خارج البلاد؟ ومن قال أن القضاء الفلسطيني عابر للحدود وحكمه يتخطى الإقليم الفلسطيني تلقائياً وينسحب على دولة أخرى دون إجراءات؟ والمتتبع للواقع الفلسطيني يعلم أنّ كثيرا من دعاوى الحضانة عالقة حين تم تسفير الصغار لعدم التمكن من الملاحقة القانونية لدى دول عربية وأجنبية، والسؤال هل كان سيكون شكل الهاشتاغ # كلنا احمد مسعود لو كان الحال عكسياً ؟! ونعود متسائلين كيف يُغفل القرار نفقات التنقل وسلامة الصغار بالتنقل عبر ثلاث دول عائدين لوالدهم للمشاهدة إن تم ذلك طبقاً للمصلحة الفضلى للصغار، لأنّ النفقات المنصوص عليها تتعلق بتسفير الصغار لوالدتهم ذهاباً فقط .



- مع العلم أنّ قاضي التنفيذ يخرج من سلطته الأمر باستصدار الاوراق الثبوتية للتمكن من تنفيذ الحكم وهذا سلطة قاضي الموضوع وأضيف إلى ذلك أنّ قرار قاضي التنفيذ استحدث بندا في المشاهدة والرؤية والحق تفصيلات التمكين لتنفيذ الحكم ومارس صلاحيات إضافية ، لأن حكم محكمة الموضوع منصب على الحضانة وهذا ما اكدت عليه محكمة الاستئناف الموقرة بالتزام قاضي التنفيذ بموضوع النزاع المطروح للتنفيذ كما هو دون زيادة ولا نقصان ، مع العلم أنّ الأب لم يمانع بتسليم الصغار لوالدتهم داخل فلسطين ومخاوفه منطقية من تسفيرهم مع محامي أو طرف أجنبي لا يعرفه الصغار عدا عن كونه الولي ويملك قرار تسفير الصغار ام لا .



- إنّ التحريض على مواقع التواصل الأخير شكل خطراّ اجتماعيا على الصغار ووالدهم وحرض المئات للتنمّر عليهم وهذا لا ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار ويعتبر ضعطاً على الجهات القضائية المختصة، والتي انتهى دورها بعد استنفاذ كافة الطرق للتنفيذ وتعذره مثلما صرحوا رسمياً، وفي ظل رفض الوالد لتسفير الصغار خوفا عليهم وعلى مصلحتهم وهذا حق للولي مرسخ بالقانون وإن لم يرض عنه كُثر، فإنّ احترام القانون الشرعي الساري واجب وملزم ولا تعطى الحقوق مقابل استبكاء هنا وهناك .



وجب أن تشكل هذا الحادثة وحوداث أخرى للنساء الأمهات أو حتى لآباء حثاً للجهات الرسمية الفلسطينة لتعديل القوانين لتلبي حاجة الفلسطيني وتصبح قوانينا متطورة في المعالجات وملبية للحداثة مثل السفر والنفقات وحتى التفكير في استعمال وسائل التواصل الإجتماعي في تواصل الاطفال مع ذويهم، ليس الوقوق خلف نصوص ارهقها الزمن وأرهقت الوالدين معها.

