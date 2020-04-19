"مدى" يطالب الفيسبوك بدعم الاعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الاهلية

وطن: وجه المركز الفلسطيني للتنمية والحلريات الاعلامية "مدى" رسالة الى شركة الفيسبوك طالب فيها بتخصيص جزء محدد من "مشروع فيسبوك للصحافة" المخصص لدعم الاعلام والاعلاميين في العالم والذي رصد له 100 مليون دولار، لمساعدة الاعلام الفلسطيني المستقل، والذي يمر بظروف بالغة الصعوبة، خاصة بعد انتشار وباء كورونا، وقبل ذلك بسبب سياسات الاحتلال الهادفة لاسكات الاعلام الفلسطيني، وبسبب سيطرته على المعابر والحدود، والثروات الطبيعية خاصة في ما يعرف بمنطقه ج والتي تبلغ مساحتها حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة الى حصار غزة واجراءات الاغلاق والحواجز ، مما حال دون نمو الاقتصاد الفلسطيني على مدار العقود الخمسة الماضية، الامر الذي اثر بدوره على دخل المؤسسات الاعلامية من الاعلانات.

وأكدت رسالة "مدى" ان دعم الاعلام الفلسطيني في هذه الفترة العصيبة يكتسب اهمية خاصة كي يتمكن المواطن الفلسطيني من الحصول على معلومات موثوقة، ويعزز التعددية وحرية التعبير.

كما اعرب عن امله في ان تقوم شركة الفيسبوك بزيادة قدرة الوصول لمواقع تلك الوسائل ومواقع مؤسسات المجتمع المدني على الفيسبوك لخدمة الاغراض الانفة الذكر، وللحد من انتشار الاخبار الزائفة والمضللة.