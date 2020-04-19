"ميلاد".. فرحة الأسير وليد دقة التي حررت نفسه من السجن قبل تحرره الفعلي

رام الله- وطن: ميلاد وليد دقة الرضيعة التي ولدت من نطفة مهربة من والدها الاسير وليد دقة، في شباط الماضي، حملت الفرحة معها وادخلت السعادة لنفس والدها الذي تعرض لعقوبة العزل الانفرادي بعد ولادتها كعقاب له.

سناء سلامة (ام ميلاد) زوجة الاسير وليد دقة تتحدث عبر الموجة المفتوحة لشبكة وطن الاعلامية مع مؤسسة الضمير ، بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، عن الوضع الصحي لزوجها والقلق على صحته وحياته في ظل انتشار فايروس "كورونا" والخطر الذي يهدد حياة الاسرى في السجون.

وتقول: وليد معتقل من 25/3/1986، ويعد من الاسرى القدامى من فلسطين المحتلة عام 48، وغالبية أسرى الداخل اصبحوا من عمداء الاسرى لانه لم يتم اطلاق سراحهم في صفقات الاسرى السابقة.

وليد منذ ولادة "ميلاد" في شهر شباط الماضي يتعرض لعزل بشروط قاسية جدا، وتجميد الكانتينا، ولايستطيع اقتناء المتطلبات الاساسية، إذ يعاني من وضعي صحي معين، حتى ان طبيب السجن رفض التوقيع على عزله، وفق زوجته سناء.

وتضيف: "الحياة قبل ميلاد تختلف كليا عن بعد مجيئها، هي فرحة وانتصار كبير، حيث ناضلنا في المحاكم اعوام كثيرة وكان رفض اسرائيلي حتى يكون لدينا طفل ولكن نجحنا رغم السجن والسجان ومحاكم الاحتلال".

وتتابع، ميلاد رأت النور وأنارت حياتنا جميعا، "ميلاد" هي فرحة وليد وكأنه حرر نفسه من السجن قبل تحرره الفعلي.

وعن الوضع الصحي لوليد في ظل انتشار "كورونا"، تقول سناء: "قلقون على وليد لانه في العزل يحتك فقط في السجان، القيود وضعت على أيدي الاف السجناء، ونعمل للضغط حتى يخرج من العزل الانفرادي، فتعامل الاحتلال لا انساني وادارة السجون متعنتة جدا، والاسرى يقومون بالضغط باتجاه خروج وليد من العزل ، ولكن نقابل برفض نهائي من ادارة السجون".

وأِشارت: "حياة قلق نعيشها فقط، لم نعش فترة اصعب من هذه الفترة جراء وقف زيارات الأهل المحاميين وانقطاع الاخبار عن وليد".