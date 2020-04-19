توقعات بأن يشهد اقتصاد الاحتلال أسوأ ركود اقتصادي في تاريخ دولة الاحتلال

وطن: يتوقع المحللون الاقتصاديون في دولة الاحتلال أن يشهد اقتصاد الاحتلال أسوأ ركود اقتصادي في تاريخ دولة الاحتلال هذا العام، بحيث سيقفز معدل البطالة مع انتهاء أزمة كورونا إلى 12% بحسب تقدير صندوق النقد الدولي، بينما يقدر بنك إسرائيل بأن نسبة البطالة ستستقر عند 6% بعد أن توقفت قبل الأزمة عند 4%، فيما يتوقع انخفاضا بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أصدر المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية " مدار"، ورقة تقدير موقف بشأن "أزمة كورونا وسيناريوهات خروج إسرائيل منها اقتصادياً وسياسياً"، حيث نقلت الورقة عن سيفر بلوتسكر، محرر الملحق الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرونوت، قوله إن تقرير "بنك إسرائيل" الذي يظهر الفارق بالتوقعات والمعطيات التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن تداعيات كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي لا يتضمن أي تفسيرات بل جداول فقط وتقديرات، ما يعني ضرورة الانتظار لأسابيع للحصول على صورة أوضح بخصوص حجم الخسائر وتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى الرغم من ذلك فإن بلوتسكر يتوقع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب أزمة كورونا، مستذكراً أنه في الأزمة المالية العالمية في العام 2009 لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ولم يكن الاقتصاد في حالة ركود ولا حتى بشكل تقني، مما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون في الربعين المقبلين في حالة من النمو السلبي، وفقط في العام 2021 سيشهد نموا بنسبة 5%، علما أن توقعات بنك إسرائيل قبل الأزمة أشارت إلى أن العام المقبل كان من المفروض أن يشهد انتعاشا اقتصاديا بنسبة 8.7%.

على ضوء هذه التوجسات والمخاوف الاقتصادية، هناك توجه قوي تقوده وزارة المالية يضغط باتجاه فتح مرافق حيوية في الاقتصاد، وبالذات تلك التي تشكل عائدات ضريبية كبيرة على خزانة الدولة. وفي نفس الوقت لا تهدد هذه المصالح من انتشار وباء كورونا على عكس مرافق أخرى التي لا تشكل عائداتها الضريبية نسبة كبيرة من مدخولات الدولة، ولكنها قد تكسر معادلة السيطرة على الوباء، حيث أن هناك تخوفاً من أن تعود الأزمة الاقتصادية التي خلقها وباء كورونا بالوبال على النمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث أن هذا الوباء شطب كل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الاحتلال في العقد الأخير.

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