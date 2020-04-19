الهيئة العربية للطوارئ: دير الأسد تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وطن: بلغ عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس الكورونا في المدن والبلدات في الداخل المحتل، صباح اليوم الاحد، 579 مصاب بزيادة 33 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ 6% مقارنة باليوم السابق. مع العلم أن هذه الاحصائية لا تشمل " المدن المختلطة".

وبلغ مجمل عدد الفحوصات في البلدات والمدن في الداخل المحتل نحو 27154 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ 2066 ولتشكل زيادة بنسبة 8% في عدد الفحوصات في الداخل، وبلغت نسبة الفحوصات في صفوف فلسطينيي الداخل مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في دولة الاحتلال والذي بلغ 243884 ما يقارب 11.1 %.

هذا وسجل في دير الأسد 17 حالة جديدة في اليوم الأخير ليبلغ مجمل عدد المصابين 89 حالة، كما وارتفع العدد في قرية البعنة ليبلغ 14 مصابا مع زيادة 5 حالات في اليوم الأخير. ولم يسجل حالات جديدة في ام الفحم ليستقر العدد ب 58 حالة بينما ارتفع العدد في رهط ليبلغ 39 إصابة مع تسجيل 3 حالات جديدة في اليوم الأخير واستقر العدد على ما هو في جسر الزرقاء حيث بلغ 38 حالة، دبورية 28، جت المثلث 23 وباقة الغربية مع 21 حالة.