1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض القطاعات باستئناف النشاط غداً الإثنين "تحت سقف الالتزام بالاحتياطيات الصحية".

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص للحديث حول مستجدات تفشي كورونا في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن ولاية مونتانا ستبدأ برفع القيود يوم الجمعة المقبل.

في هذه الأثناء، طالب متظاهرون مؤيدون لترامب في ولايات نيوهامبشر وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو، بإنهاء إجراءات الحجر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وكان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبراً أنّ بعض حكّام الولايات "ذهب بعيداً جداً" في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لتفشي وباء كوفيد-19.

وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في سيّارات، أمام برلمان كونكورد، عاصمة ولاية نيوهامبشر، التي ظلّت نسبياً بمنأى عن الفيروس، وسجّلت حتّى يوم الجمعة 1287 إصابة و37 وفاة. وكان الحاكم الجمهوري كريس سنونو أصدر أوامر بفرض حجر حتّى 4 أيّار/مايو على الأقلّ.

وسُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.