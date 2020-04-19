"الكاف" يعلن قراراً جديداً بشأن نهائي دوري الأبطال

وطن: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السبت، قراراً جديداً يتعلق بمصير بطولاته القارية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وأصدر "الكاف" بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله تأجيل الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال بيان "الكاف" إنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين.

وكان مقرراً إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكاميرون يوم 29 مايو المقبل، كما كان مقرراً إقامة نهائي الكونفيدرالية يوم 24 من نفس الشهر في المغرب.

وجاءت قرارات التأجيل بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في قارة إفريقيا، وغلق حركة الطيران بين أغلب دول القارة.