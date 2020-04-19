تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية

وطن: أعلنت كوريا الجنوبية عن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها رقما أحاديا لعدد حالات الإصابة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة اليومية انخفض إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ يوم 18 فبراير، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد 10661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في سيئول وضواحيها (حالتان في سيئول وحالة في إنتشون)، وحالتان في مدينة دايغو الجنوبية الشرقية، وحالة واحدة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي. واكتشفت حالتان أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

وبلغ عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج 5 حالات، لتشكل 62.5% من إجمالي الحالات الجديدة.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.69%، مقابل 40.31% للرجال.

أما حالات الشفاء فبلغت 8042 حالة، بزيادة 105 حالات خلال نفس الفترة.

المصدر: يونهاب