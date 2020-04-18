الولايات المتحدة.. 3800 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

وطن: ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 37 ألفا و178، إثر تسجيل 3 آلاف و800 حالة جديدة.



وأظهرت معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن البلاد سجلت 35 ألفا و354 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 710 آلاف و272.



وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من كورونا، فقد تجاوزت فيها الإصابات 220 ألفا، والوفيات بلغت نحو 15 ألفا.



وبلغ عدد فحوصات الكشف عن كورونا في الولايات المتحدة، 3 ملايين و574 ألفا و392 فحصا، لغاية السبت.



وتعافى بعموم البلاد 59 ألفا و672 مصابا، بينما يتلقى 112 ألفا و260 آخرين العناية الطبية بالمستشفيات.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات ووفيات كورونا، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.



وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و276 ألفا، توفي منهم أكثر من 156 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 582 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.



(الأناضول)