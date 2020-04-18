داخلية غزة: الشاب الذي هرب من الحجر الصحي اليوم، كان بصدد استلام كمية من المخدرات

وطن: أعلن الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم أن الشاب (أ، ط) الذي هرب من الحجر الصحي اليوم، وتم القاء القبض عليه بعد ساعات، تبين أنه يعمل ضمن شبكة تهريب وترويج المخدرات.

وقال البزم في تصريح صحفي، مساء اليوم، إنه "في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادثة هروب المواطن (أ، ط) من مركز الحجر الصحي في رفح صباح اليوم، وبعد التحقيق مع المذكور ومتابعة حيثيات الهروب، فقد تبين أنه يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المُخدرة".

وأضاف البزم: بعد متابعة مكثفة من جهات الاختصاص تم ضبط 8 آلاف حبة مخدرة، وقد قادت التحقيقات إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمُروجين، وإحالتهم للتحقيق.

وأكد أنه جرى التحرز على المواد المخدرة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية.