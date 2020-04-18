"إنجاز فلسطين" ومركز تطوير الأعمال يستضيفان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات











وطن: شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، اليوم السبت، في اللقاء الثامن من مخيم "ابدأ" لرواد الاعمال، والذي جاء بعنوان " أهداف التنمية المستدامة" عبر تقنية Zoom.



واثنى د. سدر خلال اللقاء على جهود مؤسسة إنجاز فلسطين ومركز تطوير الأعمال في إطلاق وتنظيم مخيم "ابدأ" في غزة لدعم وتوعية الشباب في مجال الريادة ومساعدتهم في بناء مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة مؤسسة إنجاز ومركز تطوير الأعمال في غزة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا في أول زيارة له للقطاع.



وأكد على أهمية دور هذه المبادرات والأنشطة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جراء تفشي فيروس كورنا، مضيفا إلى أن أبواب وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفتوحة دائماً لكافة الأفكار الريادية، ودعم المؤسسات والمبادرات الخلاقة لإيجاد حلول مبتكرة، وتعزيز قدرتنا في التعامل مع الأمور المعقدة بشكل غيرتقليدي لمواجهة التحديات التي نواجهها.



وأكدت بدورها المديرة العامة لإنجاز فلسطين رانيا قطينة على أهمية تعاون ومشاركة مؤسساتنا الفلسطينية من أجل بناء شخصية الطالب الفلسطيني بناء متكاملاً علمياً وثقافياً.



وأوضحت قطينة بأن مؤسسة إنجاز فلسطين، تعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية لدى الشباب الفلسطيني، حيث استطاعت في ظل الظروف الراهنة إطلاق عدة برامج online لمساعدة الطلبة ودعمهم في مواكبة عصر التطور والأعمال أثناء التزامهم بيوتهم.



يُشار إلى أن المخيم يهدف إلى تهيئة الشباب وتوعيتهم بمجال ريادة الاعمال، وتنمية مهاراتهم في التخطيط لمشاريع ريادية بطريقة عملية تطبيقية، إضافة غلى تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لديهم.

