وفاة رضيعة أثناء الولادة في بيت لحم.. والد الرضيعة لـوطن:المشفى رفض التدخل لإنقاذ حياة طفلتي.. مشفى اليمامة يوضح

وطن: حمّل المواطن خالد أبو غليون مسؤولية وفاة رضيعته التي فارقت الحياة أثناء الولادة داخل مركبته، لمستشفى اليمامة في بيت لحم، جراء رفض طاقم المستشفى التعامل مع زوجته التي كانت في حالة ولادة طارئة، وفق قوله.

وقال خالد ابو غليون لـوطن، إن طلقا مفاجئا حدث لزوجته الحامل بطفلة، مما دفعه لنقها بمركبته على وجه السرعة من بلدته الخضر فجراً لأقرب مستشفى، وهو مستشفى اليمامة مع أنه يعلم أنه لا يوجد به قسم للولادة، وعندما وصل إلى هناك أخبره الطاقم الطبي أنه لا يمكنه التعامل مع حالة زوجته لانه لا يوجد قسم ولادة في المستشفى.

وأضاف أبو غليون أنه أخبر الممرض المتواجد في المستشفى أن زوجته تلد في السيارة وهي حالة طارئة، لكن الممرض رفض مساعدته، مما اضطره للذهاب بسرعة إلى مستشفى الحسين، ووصل إلى هناك بعد نصف ساعة، بسبب إغلاق الطرق، حيث كانت طفلته قد فارقت الحياة نتيجة نقص الاوكسجين.

وحمل أبو غليون، طاقم مستشفى اليمامة مسؤولية وفاة رضيعته، جراء رفضه التعامل مع حالة زوجته التي كانت في مرحلة الولادة داخل المركبة. مطالباً وزارة الصحة وإدارة المستشفى بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب بحق زوجته وجنينها.

من جانبها، أصدرت إدارة مستشفى اليمامة بياناَ توضيحياً لما جرى مع خالد غليون والد الطفلة، قالت فيه إنه "من المعلوم لدى الجميع ان مستشفى اليمامة لا يوجد به قسم ولادة، وبالرغم من ذلك فان طواقم الطورائ تتدخل في حالات الولادة الطارئة جدا، ويتم تقديم الاسعافات اللازمة لهذه الحالات ليتم تحويلها لمشفى متخصص للولادة".

وأضاف بيان المستشفى "في الساعة 5.36 حضرت سيارة الى ساحة المستشفى ونزل منها رجل الى الطوارئ، حيث استقبله ممرض الطوارئ وتم ابلاغ الممرض بوجود حالة على وشك الولادة".

وتابع: تم اعلام والد الطفلة من قبل الطواقم ان الطبيب سيقوم بمعاينة والدة الطفلة لتقييم الحالة التي لم تنزل من السيارة مع العلم ان مستشفى اليمامة لا يوجد فيها قسم ولادة.

وأوضح البيان أن والد الطفلة قام بالخروج من المستشفى فورا في الساعة 5.37 صباحا دون الحصول على أي تفاصيل أو معلومات. مشيرا إلى أن مجموع مكوث والد الطفلة في ساحة المستشفى بين حضور السيارة ومغادرتها لم يتجاوز 57 ثانية فقط.

واستنكرت إدارة مستشفى اليمامة "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تشهير او تحريض او تشويه على معلومات خاطئة تنقصها الصحة والدقة، وعليه سنلاحق قضائيا كل من تسول له نفسه التشهير والتشويه بسمعة المستشفى وإحاق الضرر بها."، وفق ما جاء في بيان المستشفى.

فيما يلي نص بيان المستشفى: