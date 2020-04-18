3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وطن: أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم نساء واطفال.

واضاف ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل العميد عبد اللطيف القدومي وعبثت بمحتوياته واستخدمته ثكنة عسكرية للقناصة.