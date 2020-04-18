الشرطة تقبض على 6 أشخاص وتغلق 34 محلاً تجارياً في جنين

وطن: أغلقت الشرطة في محافظة جنين، 34 محلا تجاريا، وكشك ومقهى، وضبطت 48 مركبة، وقبضت على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة بأن دوريات من شرطة المحافظة، نظمت جولات تفقدية للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وأنه تم خلال الجولة، إغلاق 34 محلا تجاريا، وكشك ومقهى، وضبطت 48 مركبة، وألقت القبض على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.