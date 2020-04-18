ردا على سؤال وطن حول احتساب تراخيص التكاسي خلال الطوارئ.. وزير النقل: ما ينطبق على القطاعات الاقتصادية سينطبق على قطاع المواصلات

وطن: قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إن ما سينطبق على القطاعات الاقتصادية المختلفة سينطبق على قطاع النقل والمواصلات فيما يخص احتساب الشهرين السابقين من تراخيص مكاتب التكسي ومركبات العمومي.

جاء ذلك خلال رده على سؤال مراسل شبكة وطن الاعلامية حول احتساب الشهرين السابقين من تراخيص مكاتب التكاسي والمركبات العمومية كتعويض لهم في ظل استمرار حالة الطوارئ.

وأكد سالم خلال الإيجاز الصحفي المسائي، أنه سينقل شكاوى ومعاناة هذا القطاع الى الجهات المسؤولة في الحكومة للنظر فيما يمكن فعله للتخفيف عن الأضرار التي حدثت نتيجة توقفهم عن العمل.