830 إصابة و39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

وطن: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركة “CCC” الصينية لشعبنا، وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان، وستقوم سفارتنا هناك بالتنسيق لإدخالها إلى فلسطين، وستسلمها وزارة الصحة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إن فريق عملها المختص يتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا في مختلف أنحاء دول العالم، وأن سفارات وبعثات دولة فلسطين تطمئن على أحوالهم وتقدم لهم المساعدات والتدخلات العاجلة.

وأضافت أن عدد الإصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 830 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اللحظة 39 حالة، وتم تعافي 209 حالات.

ارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة الأميركية

أفادت مكاتب خدمات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 575 إصابة بين أبناء جالياتنا بعد تسجيل 14 إصابة جديدة في كل من ولايات ميتشغان، وأوهايو، ونيوجيرسي، وعدد الوفيات بلغ 29 حالة وفاة.

كما طمأن الفريق المختص إحدى العائلات الفلسطينية بعد فقدانها التواصل مع ابنها المقيم في الولايات المتحدة الامريكية، والتي تمكنت من الاتصال به والاطمئنان عليه، وتأمين سكن لإحدى طالباتنا في ولاية فيلادلفيا، حيث كانت تعاني من ظروف مالية صعبة.

إصابات بالفيروس بين جالياتنا في أميركا اللاتينية

تم تسجيل عدد من الإصابات في اميركا اللاتينية، 4 اصابات في البيرو، و3 في البرازيل، واصابتين في تشيلي وجميعها طفيفة وتخضع للحجر المنزلي وهي تحت السيطرة، كما سجلت ثلاث حالات شفاء كاملة في البرازيل، بينما لم يتم تسجيل اي إصابات في دول أميركا الوسطى حتى اللحظة.

مصر: 1627 غادروا إلى قطاع غزة

أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، أن 1627 مواطنا، غادروا من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وأنها تتابع جميع التطورات المتعلقة بأوضاع طلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية.

وأعلنت السفارة عن وفاة طالب من رفح سنة أولى طب في جامعة الزقازيق، بسبب مرض كان يعاني منه، وقامت بكل ما يلزم تجاه جثمانه وذويه، وتشرف على نقل جثمانه إلى قطاع غزة لمواراته الثرى هناك.

كما أعلنت للمواطنين الفلسطينيين الموجودين في مصر، والراغبين بالعودة إلى الضفة بضرورة التواصل معها عبر بريد إلكتروني معلن.

لا إصابات جديدة بين جالياتنا في تركيا

وقالت السفارة الفلسطينية والقنصلية العامة لدى الجمهورية التركية، إنه لم تسجل أي اصابات جديدة بالفيروس، في أوساط الجالية، كم تم شفاء خمسة مصابين جدد، ما يقلص عدد الإصابات الى خمسة، ويتلقون العلاج اللازم.

وتواصل السفارة اتصالاتها مع السفارتين المصرية والأردنية من اجل عودة مواطنينا العالقين، كذلك تتابع مع السلطات التركية من اجل منحة المساعدات الطبية التركية لدولة فلسطين.

وأفادت بأنها تتابع أوضاع نحو 300 عائلة فلسطينية، تعيش في الشمال السوري، نزحت خلال الأزمة السورية، ويعيشون بالقرب من إدلب في مخيمي دير بلوط والمحمدية في ظروف معيشيه صعبة.

جنوب افريقيا: لا إصابات بين جالياتنا بكورونا

وطمأنت سفارة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا أبناء شعبنا، بأنه لم تسجل أي إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف جالياتنا وطلبتنا في البلاد، حيث تواصل تقديم مساعداتها لـ 32 طالبا موزعين على تسع مقاطعات في الجمهورية، وقدمت دعماً ماليا لبعض الطلبة الذين تقطعت بهم السبل بعد الاغلاق.

سفارة فلسطين لدى ماليزيا تتابع أوضاع العالقين هناك

وأفادت سفارة فلسطين لدى ماليزيا، بأنه يوجد 43 شخصا عالقين في كل من ماليزيا، ومملكة تايلند، وجمهورية المالديف، حيث تتابع شؤونهم وتتواصل مع جهات الاختصاص لتأمين عودتهم حال فتح المعابر والحدود والمطارات.

سريلانكا: تقدم المساعدة العاجلة لإحدى العائلات

وقالت سفارة فلسطين لدى سريلانكا، إنها قدمت المساعدات لعائلة فلسطينية مكونة من 6 أشخاص، وتواصلت مع غالبية أبناء الجالية ومن ضمنهم المعتقلين وهم بخير وبصحة جيدة باستثناء شاب معتقل، حيث تنتظر السفارة ردا من أجل التسريع في سفره مراعاة لوضعة الصحي.

فنلندا: سفارة فلسطين تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا

وتواصل سفارة فلسطين في فنلندا ودول البلطيق متابعتها لأبناء جالياتنا وطلبتنا، وتطمئن شعبنا بأن جميعهم بصحة جيدة، وما زالت تتابع وتنجز المعاملات القنصلية لتسهيل سير الحياة اليومية لهم، كما وتتابع قضية الطلبة في ليتوانيا في ظل معاناتهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتم تغطية النواحي المعيشية لهؤلاء الطلاب.

تنزانيا: جاري تقديم المساعدة لطالبة عالقة

وأفادتنا سفارة فلسطين لدى تنزانيا، بوجود طالبة فلسطينية عالقة في العاصمة دار السلام، وجاري العمل على إعادتها إلى مقاطعة موانزا.

مالطا: لا إصابات بفيروس "كورونا"

وأكدت سفارة فلسطين لدى مالطا بأنه لم تسجل أية إصابة بفيروس "كورونا"، وكان هناك حالة اشتباه لاحد ابناء الجالية وخضعت للفحص ولم تظهر النتيجة حتى إعداد هذا التقرير.

سفارة فلسطين لدى فيتنام: لا إصابات بـ "كورونا" بين جالياتنا

وطمأنت سفارة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، بأن طاقم السفارة وابناء الجالية والطلبة في فيتنام بخير حتى اللحظة، ولم تسجل أية إصابة في صفوفهم، وتواصل الاتصال الدائم بهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على صحتهم.

سفارة فلسطين لدى ليبيا تتابع أوضاع العائلات الفلسطينية العالقة خارج البلاد

وتتابع سفارة فلسطين في طرابلس، أوضاع العائلات الفلسطينية المقيمة في ليبيا والعالقة في عدة دول، وخاطبت وزارة الخارجية الليبية، ولجنة الأزمة الليبية للمساعدة والعمل على إعادتهم ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات الليبية لإعادة رعاياها العالقين خارج ليبيا.

وأفادت السفارة بأن السلطات الليبية أبلغتها بالموافقة على ذلك، وقامت بتزويدها بالأسماء والكشوفات حول الفلسطينيين العالقين خارج ليبيا وأماكن تواجدهم الحالية.

تونس: سفارة فلسطين تتابع أوضاع جالياتنا ولا إصابات

وتتابع سفارة فلسطين لدى الجمهورية التونسية أوضاع الطلبة والجالية الفلسطينية الموجودة في تونس وهي على تواصل دائم معهم، وتسعى لتوفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها في السفارة منذ بداية الأزمة الصحية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة أو حالات اشتباه بإصابات بالفيروس في صفوف أبناء الجالية.

روسيا: حالة ثلاثة مصابين بالفيروس في تحسن

وتواصل سفارة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، بالتعاون مع إقليم فتح والقوى الفلسطينية الأخرى وكذلك الجالية الفلسطينية واتحاد الطلبة الفلسطينيين متابعة أحوال أبنائنا الصحية والحياتية.

وأكدت أن حالة ثلاثة من المصابين أصبحت مستقرة وفي حالة تحسن، بما في ذلك وضع أحد أطبائنا، كما أن حالة أبنائنا الملتزمين بالحجر الصحي، نتيجة لاختلاطهم مع شخص مشتبه بإصابته على ما يرام، وتم تسجيل حالة اصابة لطبيب معالج في مشافي موسكو، وهو الآن في حالة مستقرة.

النرويج: العائلات المصابة تتماثل للشفاء

وتتابع سفارة فلسطين لدى مملكة النرويج، أوضاع الجالية والطلبة، وتفيد بأن العائلات الفلسطينية التي تم تسجيل اصابتها بالفيروس تتماثل للشفاء، ولم يتم تسجيل اي اصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في النرويج.

باكستان: لا إصابات بفيروس "كورونا"

وأكدت سفارة فلسطين لدى الجمهورية الباكستانية أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف جالياتنا وطلبتنا المدنيين والعسكريين، كما بدأت بتجهيز سلال وطرود غذائية سيتم توزيعها قبل بداية شهر رمضان المبارك مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ليتم توزيع مبالغ نقدية على كافة الطلبة في كافة المدن الباكستانية، وتقوم بالتشديد على الطلبة والجالية والموظفين بالتقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية.

تسجيل اول إصابة لفلسطيني في لوكسمبورغ

وأكدت سفارة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ لفلسطيني قدم حديثا اليها، وتم إدخاله الى المستشفى المركزي ووضعه مستقر.

وأضافت أنه عائلة مكونة من 6 أفراد في مدينة "لو هال" بضواحي بروكسل أصيبت بالفيروس، ويتم التعامل معها من قبل طبيب عام، وتم وضع جميع أفرادها في الحجر المنزلي.

وقالت السفارة: إن مجموع الإصابات بين ابناء الجالية منذ بدء الأزمة وصل الى 76 حالة في بلجيكا، وحالة واحدة في لوكسمبورغ، وان عدد المتعافين وصل الى 16 حالة شفاء تام.