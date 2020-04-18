ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن

وطن: قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن، واجمالي عدد الإصابات المسجلة في فلسطين حتى اللحظة 313، إضافة إلى 105 في مدينة القدس المحتلة.



وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم السبت، بمشاركة وزيري النقل والمواصلات عاصم سالم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، أن 300 عينىة ظهرت نتائجها مساءً، جميعها سلبية، أي غير مصابة بفيروس كورونأ، بما فيها العمال في مخبتر بمدينة رام الله.



.. يتبع