على غير العادة ومن داخل المنازل.. الطوائف المسيحية تحتفل بسبت النور

رام الله وطن: احتفلت الطوائف المسيحية في مدينة رام الله اليوم، بسبت النور المقدس، حيث اقتصرت المظاهر الاحتفالية على استقبال النور القادم من كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة الى كنسية الروم الارثوذكس بمشاركة الكهنة ورئيس بلدية رام الله موسى حديد ومحافظة رام الله والبيرة ليلي غنام.

وستقوم كشافة سرية رام الله الاولى بتوزيع النور على بقية الكنائس وأهالي المدينة على غير العادة بسبب أزمة انتشار فايروس كورونا.

وقال راعي كنيسة تجلي الرب للروم الارثوذكس في مدينة رام الله الاب الياس عواد إن الاعياد هذا العام ستقتصر على القداديس داخل الكنائس للكهنة فقط بينما يحتفل المواطنون في منازلهم خوفا من تفشي فايروس كورونا، متمنين أن يحمل العيد القادم انتصارا على الوباء والاحتلال وخصوصا في القدس المحتلة.

وفي ذات السياق، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن الاحتفال هذا العام حمل رونقا مختلفا بعد أن ظهرت الكنيسة شبه خالية. معتبرة أن هذا الوضع سيسري على المسلمين الذين سيأدون صلاة التروايح في بيوتهم أيضا.

من جهته أثنى رئيس بلدية رام الله موسى حديد على التزام المواطنين في بيوتهم وعدم الخروج للاحتفال. معتبرا أن الاجراءات الوقائية جاءت من أجل حماية الناس.