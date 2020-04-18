الهيئة العربية: 546 مصابا فلسطينيا بكورونا في الداخل المحتل

وطن: ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا في الداخل المحتل، اليوم، السبت، إلى 546، بزيادة 41 مصابًا عن أمس، الجمعة، وبرزت الزيادة تحديدًا في قرية دير الأسد، التي تخضع، بدايةً من اليوم، مع قرية البعنة المجاورة لإغلاق تام لأسبوع.

ويقدّر الارتفاع بأرقام المصابين عند الفلسطينيين في الداخل بـ8% عن الجمعة، لتبلغ نسبة الارتفاع المتراكمة خلال الأسبوع الماضي 75%، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل 27154، مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2066 في اليوم الأخير، وزيادة متراكمة أسبوعية بنسبة 77٪.

بينما لم تشهد مدينة أم الفحم أيّة إصابة جديدة وارتفع عدد المصابين فيها إلى 7.

أما جسر الزرقاء، فازدادت بإصابة واحدة من الأمس حتى الثامنة من صباح اليوم، السبت.

وأعلن قسم "النصر" في المشفى الإنجليزي بالناصرة عن استقبال مصابين اثنين بفيروس كورونا، أحدهما بحالة خطيرة ويعاني من أمراض سابقة، والآخر بحالة طفيفة.

(عرب 48)