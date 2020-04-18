مركز ابداع المعلم يقود ويساند الجهود الوطنية في حماية التعليم خلال جائحة الكورونا

وطن: انطلاقا من رؤية مركز ابداع المعلم في تعزيز المخرجات الاجتماعيه للتعليم واستجابة للأوضاع الراهنة التي فرضها انتشار جائحه كورونا وما يستدعيه من تدخل سريع ومتوائم مع خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتوجيهات الوطنية العامه للعمل في حالات الطوارئ و بالتنسيق مع المؤسسات الدوليه و الأمميه ومؤسسات القطاع الأهلي ,جاءت هذه التدخلات ضمن خطة طوارئ أطلقها المركز في بداية الازمة مستندا على نطاقات تدخل برامجه الثلاث الأساسية: (برنامج المواطنة,برنامج الدعم النفسي والاجتماعي , برنامج الحق في التعليم) و بذل ما يملك من امكانيات وموارد و قدرات على العمل في الطوارئ ضمن المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات.

وأطلق مركز ابداع المعلم من خلال برنامج الدعم النفسي الاجتماعي حملة اعلامية ارشادية توعوية للدعم النفسي والاجتماعي تحمل عنوان كيف نتعامل مع الاطفال في ظل الازمات، تستهدف هذه الحملة الأطفال والأهالي وكذلك الكادر التعليمي للمساندة في توظيف اليات التكيف والتعامل مع الاثار الناتجة عن الازمة التي نمر بها مثل التوتر والخوف والقلق وحالات الهلع والاهتمام بالذات وتنظيم الوقت واستراتيجيات الأمان الاجتماعي من خلال انتاج سلسله من الفيديوهات الإرشادية المصورة , والحساسه لذوي الاعاقه السمعيه .

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم النفسي و الاجتماعي وبالتعاون مع المسرح الشعبي مجموعه قصصية روائية تستهدف الاطفال وذويهم وتحمل رسائل تعليمية في مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي والتي تعتبر من الادوات التي تستخدم في وقت الازمات مثل التقبل وتكوين الصداقة والتحكم بالمشاعر بهدف التوعية والتثقيف واشراك الأهالي والأطفال سوية في انشطة تفاعليه داخل المنزل.

و أعلن مركز ابداع المعلم ضمن برنامج المواطنة الذي ينفذه وبالشراكه مع شركاء في التنمية المستدامة عن دعمهم للمبادرات المجتمعية التي تساهم في الانخراط في جهود دعم استمراريه العملية التعليمية في ظل الأوضاع الطارئة من خلال ابتكار طرق تعلم بديله في أوقات الطوارئ و اشراك أكبر عدد من الطلبة و ضمان مشاركه الجميع منهم دون أي استثناء خاصه الطالبات و الأطفال ذوي الإعاقة في الضفه الغربية و قطاع غزة.

ويشجع المركز للتقديم كلا من الكادر التعليمي بما فيهم المرشدين و مجالس أولياء الأمور و المجموعات الشبابيه و الهيئات المحليه للتقديم , حيث سيدرس الشركاء هذه المبادرات و سيتم تقييمها لدعمها لاحقا بعد انتهاء الازمه و تكريمها و تعميمها محليا و إقليميا علما بأن التاريخ الأخير للتقديم سيكون في 21/4/2020.

ويستمر البرنامج ببث حلقاته الاذاعية المحلية بعنوان "بادر لتعليم مستمر" والتي تستضيف تربويين أسبوعيا تهدف لنقاش التطورات على قطاع التعليم و اهك الحاجات و كذلك التدخلات اللازم من أجل استمرار عمليه التعليم و عدم انقطاعها ووصول جميع الأطفال دون استثناء للتعليم و ان لكن بكامل مكوناته .

وينوي المركز اطلاق حملة توعوية وتثقيفيه في مجال الدعم النفسي للأطفال من ذوي الاعاقة وذويهم من خل البرنامج، وذلك ضمن مشروع تعزيز حق وصول الفتيات والأشخاص ذوي الاعاقة الى بيئة تعليمية آمنه ، بهدف المساهمة في الاستجابة للطوارئ التي تمر بها فلسطين و العالم وتحديدا في مجال الدعم و التوعية في الحاجات النفسية والاجتماعية للأطفال جميعا وبالأخص ذوي الاعاقة و كذلك الأهالي وخاصة الأمهات منهم ، وتتضمن إنتاج فيديوهات ستبث عبر قناه التلفزيون الوطني و قناة مركز ابداع المعلم

وفي إطار التواجد الإقليمي لمركز ابداع المعلم من خلال قيادته للحملة العربية للتعليم للجميع (آكيا) والتي تضم في عضويتها العديد من المؤسسات والائتلافات التربوية التي تعمل على تعزيز الحق في التعليم في الوطن العربي, عملت الحملة العربية للتعليم على اعداد بيان حول التعليم في المنطقة العربية في ظل الطوارئ داعية كل الأطراف المعنية الى عدة أمور كان من أهمها إعادة النظر في مفهوم التعليم في الطوارئ, كما وأطلقت الحملة العربية مسح لمنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع التعليم في المنطقة العربية من أجل رسم خارطة طريق واضحة للشراكات والتحالفات التي ستساهم لاحقاً في تحقيق رؤية مستقبلية موحدة للتعليم في المنطقة العربية،الى جانب تطوير إطار عمل لقياس معايير الحد الأدنى من التعليم تحت الطوارئ في ظل جائحة كورونا بالاعتماد على معايير الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في ظل الطوارئ.

وينوي المركز الاستمرار بفاعليته المعتادة الاستمرار في الاستجابة لهذه الازمه و في التعافي أيضا فيما بعد ويؤكد جهوزيته لتوظيف كافه موارده لخدمه وطننا و أطفالنا لتجاوز الازمه و سنواصل العمل ضمن شراكاتنا الرسميه و غير الرسميه ,المحليه و الوطنية و العالمية لدعم استمرار العملية التعليمية بالتركيز على المهارات لا المعارف فقط وضمان وصول الجميع دون استثناء .

وقال المركز "ننظر لهذه الأزمة وان أحدثت هزة في الكثير من المنظومات القائمه ومنها التعليم الا أننا نعتبرها فرصه للتضامن و العمل المشترك و تضافر الجهود الوطنية في ضمان الحق في التعليم و حمايه أطفالنا والتأكيد على عدالة الفرص للجميع, وأن تكون هذه الجهود مبنيه على الوقائع و الحاجات من المحافظات جميعها".

نبذه عن مركز ابداع المعلم

هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية وغير ربحية مسجلة موجوده في الضفه الغربية و قطاع غزة، و مكرسة بشكل أساسي لتعزيز المخرجات الإجتماعية للتّعليم في فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤثرةً بذلك في أهداف وغايات واستراتيجيات التعليم - في هذه البلدان - لتصبح أكثر استجابة لحاجات مجتمعاتها التنموية بما في ذلك المخرجات الاجتماعية للتعليم النوعي.

وانطلاقاً من الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4 والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يمكن فهم التعليم ذي المسؤولية الإجتماعية على أنه ذاك التعليم الموجّه نحو تطوير شخصية الفرد و إكسابه المعرفة والمهارات الحياتية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، المواطنة العالمية، احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، ثقافة الحوار واللاعنف ، احترام التنوع الثقافي و التفاهم المتبادل والتسامح والصداقة مع جميع الأمم والجماعات العرقية والدينية. وانطلاقا من هاتين الرؤيتين لمخرجات التعليم النوعي والتعليم ذي المسؤولية الاجتماعية، وهما رؤيتان تكملان بعضهما البعض، فإنّ المركز يعمل مع المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية بالتعليم في فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التأثير في عمليات التخطيط للتعليم بحيث يصبح التخطيط للتعليم في هذه البلدان تشاركياً وقائماً على الحقوق والنتائج وموجّها نحو تحقيق مخرجات التعليم النوعي. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ، يستفيد المركز من عضويته الفاعلة في مختلف التحالفات والشراكات والحملات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالتعليم كالإئتلاف التربوي الفلسطيني، الحملة العربية للتعليم، الحملة العالمية للتعليم، شبكة أنهر وكذلك الشراكة العربية الاقليمية للتعليم SDG-Education 2030 من اجل تمكين الائتلافات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقل التعليم في تلك البلدان وبناء قدراتها في مجالات عدة كالتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير حول مخرجات التعليم النوعي والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الضغط و المناصرة والمساءلة الاجتماعية ، وكذلك تجنيد الموارد للحفاظ على الاستدامة المؤسساتية والمالية لتلك المؤسسات. كما يعمل المركز من خلال رئاسته للحملة العالمية للتعليم ومن خلال تأثيره القويّ في شراكات عالمية ك (UNESCO’s Collective Consultation of NGOs on Education -CCNGOs ) على زيادة الدعم للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكذلك تعزيز حضور الائتلافات التعليمية العاملة في هذه المنطقة في هذه التحالفات والشراكات.