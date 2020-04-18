نهاية محزنة

كتب: د. عبد الرحيم سويسة

انتظروا ، أو .. لا تنتظروا، بل تعرفوا واكتشفوا في رمضان القادم كيف تم استدراج الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد إلى مستنقع التطبيع من خلال مسلسل (أم هارون ) الذي تموله وتنتجه مجموعه MBC والذي يدور حول التعايش والتطبيع مع مغتصبي ارض وحقوق الشعب الفلسطيني وسافكي دمائه !

لماذا يا MBC ويا حياة الفهد .. .؟؟

كنا نتوقع منكم .. على اضعف تقدير أن تنتظروا وتشترطوا عليهم بان يتعايشوا ويطبعوا أولاً مع إخوانكم عرب 1948 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ، وان يتخلوا عن التعالي والتعامل العنصري معهم ، قبل عمل هذا المسلسل الذي يسيء لكم ويطعن الشعب الفلسطيني بأسره سواء كان تحت الاحتلال او ما زال في المنافي.

يا له من مسلسل مخيب للآمال.

خسارة .. يا خالة قماشة ، لقد كنا نحبك!

عزاؤنا أنكم لا تمثلون شعبنا العربي الشقيق في الكويت الذي سنبقى نحبه ونحترمه.

ولا ننسى .. ولن ننسى الدعم الكويتي لفلسطين ووقفات العز للفارس العربي الغانم رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم والذي كان له صولات وجولات تمثل حقيقة الموقف الكويتي الأمين والشريف والصادق.

ختاما إذا كنتي يا سيدة حياة قد قررتي التنكر للشعب الفلسطيني وان تكوني خنجرا في صدره .. فاحرصي رجاء على الكويت التي هي أيضا مستهدفة منهم وتقع في دائرة أطماعهم.

لا يَظُنّنّ احدٌ من الشعوب العربية الشقيقة أن نصيبه لديهم وحظه عندهم يزيد عن نصيب وحظ الفلسطيني قِطْمِيرا او نقيرا ، ولَا يَحْسَبَنَّ احد أن نظرتهم إليه ستكون أفضل من نظرتهم للفلسطيني .. فكلنا في نظرهم حطابون وخدمٌ وعبيد .. والمال العربي والدم العربي والأرض العربية مستباحون لهم.

حمى الله الكويت وشعبها .. حمى الله كل الأرض العربية و كل العرب