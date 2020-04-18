الامين العام للامم المتحدة يطالب الاحتلال بحماية الأسرى من خطر "كورونا"

وطن: دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال إلى ضرورة إجراء اختبار "كوفيد 19" للأسرى المرضى المعتقلين في سجونها، وعزلهم عن سائر الأسرى، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم مثل الحراس والمحامين.

وقال غوتيريش إنه طلب من منسقه الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين في دولة الاحتلال "لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها".

جاء ذلك في رده على رسالة وجّهها له أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، نهاية مارس الماضي، طالب فيها بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي "كوفيد 19" داخل سجون الاحتلال.

ونبّه الأمين العام، في رسالته، إلى الخطر الذي يشكله الفيروس على الفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك المعتقلون، كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة. مضيفًا مخاطبًا المالكي "أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك".

وشدد على أنه يتوجب على جميع الحكومات الإيفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم، لافتًا إلى "الطرق التي من شأنها حماية المعتقلين في هذه الأوقات، ومنها الحد من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية العامة، والحد من الاكتظاظ داخل السجن، والإبقاء على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من خلال الفيديو على سبيل المثال".