6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لعاملين من قطنة وأربعة مخالطين في بيت عنان والعيزرية ويطا وأريحا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 313 إصابة بالضفة وغزة، و105 إصابات في القدس المحتلة.

وخلال الإيجاز اليومي برام الله، أكدت كيلة أن الإصابات الستة الجديدة هي لعامليْن اثنين من قطنة، شمال غرب القدس، وأربعة مخالطين من بيت عنان ويطا والعيزرية وأريحا.

ولفتت كيلة إلى أن مجمل فحوصات كورونا التي اجرتها طواقم الوزارة بلغت 22 ألف فحص.

بدوره، اكد الناطق باسم الحكومة أن المسنة نوال ابو الحمص (78 عاما)، التي توفيت فجر السبت بعد إصاباتها بالفيروس، كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.