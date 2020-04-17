حاكم نيويورك ينتقد ترامب ويطلب أموالا اتحادية لإعادة فتح الولاية

وطن: انتقد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إدارة الرئيس ترامب "لتقاعسها عن توفير التمويل للولايات" لافتا إلى الحاجة إلى المساعدة الاتحادية لزيادة فحوص كورونا وإعادة فتح اقتصاد الولاية.

وقال كومو في إفادة يومية: "هل هناك أي تمويل حتى أتمكن من القيام بهذه الأشياء التي تريد منا القيام بها؟ لا... ذلك تحويل للمسؤولية دون تحويل الأموال".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يولي اهتمامه للولايات بنفس قدر اهتمامه "بالشركات الكبيرة والخطوط الجوية".

وفي رده على انتقادات ترامب لطلب ولايته مساعد اتحادية، قال كومو: "إذا كان (ترامب) جالسا في البيت يشاهد التلفزيون، فربما عليه أن ينهض ويتوجه إلى العمل".

وفي الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات حادة على خلفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، أعلن ترامب أمس الخميس أن الوقت قد حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي الذي توقف جراء انتشار وباء "كوفيد-19"، تاركا أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل "ولاية تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يمكن التحقق منها" لتجنب موجة جديدة من الفيروس.