63 حالة كورونا في دير الأسد في الداخل المحتل

وطن: أُعلن في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور في الداخل المحتل عن تشخيص 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم الجمعة، فيما قالت مصادر إنه سيجري الإعلان عن فرض الإغلاق التام على البلدة خلال الساعات القريبة المقبلة.

وتشهد دير الأسد والمنطقة نقاط فحص كورونا على مدار يومي، وسط إقبال كبير من السكان لإجراء الفحوصات.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حالات الكورونا في دير الأسد آخذة بالازدياد بين ساعة وأخرى.

هذا، وتسود دير الأسد حالة من التخوف والتوتر إزاء تفاقم حالات الكورونا.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس محلي دير الأسد، الحاج نمر حسين، أن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 63 إصابة حتى هذه الساعة".

وأضاف أننا "نعمل وفق 3 اتجاهات أولها معرفة جميع المصابين ومحاولة إخراجهم من البلدة، كما مناشدة جميع المواطنين بالتزام المنازل والحجر الصحي، بالإضافة إلى تزويد المصابين بكل ما يلزمهم في المنازل ومطالبتهم بعدم الخروج من الحجر الصحي".

وأشار إلى أننا "على علم بأن عدد الإصابات نسبة للتعداد السكاني كبيرة جدا، وبدورنا لا نتهاون بهذا العدد ولذلك نقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس، ومن هنا نناشد كل من لم يجر فحصا للكورونا بأن يقوم بذلك".

وتابع "على صعيد سلطة محلية طالبنا كافة السلطات المسؤولة سواء إن كان شرطة أو جبهة داخلية، بأن يتم فرض الإغلاق التام على البلدة ولكن حتى الآن لم تصدر الأوامر بالإغلاق".

وختم حسين بالقول "من هنا نناشد جميع المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وعلى من يخرج الالتزام بالتعليمات واتخاذ كافة التدابير الوقائية، ونحن نتوجه خصوصًا لشريحة الشباب بعدم التجول والتقيّد بالتعليمات من أجل احتواء هذه الأزمة".

ووصل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، صباح اليوم، الجمعة، إلى 505 مصابين، بزيادة 45 حالة جديدة عن الأمس، بحسب ما أعلنت الهيئة العرب للطوارئ.

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