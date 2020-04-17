شبكات وائتلافات فلسطينية وإقليمية تطالب بحق الأطفال الأسرى بالحرية والتعليم

رام الله - وطن: أصدرت كلاً من الحملة العربية للتعليم للجميع –آكيا والائتلاف التربوي الفلسطيني ومجموعة العمل القطاعية للتعليم في فلسطين بياناً مشتركاً في ذكرى يوم الأسير والذي يصادف اليوم 17 نيسانابريل، طالبت فيه المؤسسات والجهات الدولية والأممية وممثلي الحكومات في العالم العمل بشكل سريع للإفراج الفوري عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتحديداً في ظل المخاطر التي تهدّد حياتهم نتيجة فيروس كورونا (Covid 19)، والتي بدأت أثارها تظهر داخل السجون العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت الحملة العربية للتعليم للجميع –آكيا والائتلاف التربوي الفلسطيني ومجموعة العمل القطاعية للتعليم في فلسطين في البيان على أهمية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسانابريل من كل عام، والذي جاء نتيجة قرار المجلس الوطني الفلسطينيفي عام 1974 باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/أبريل، باعتباره يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، ويوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وأيضاً بهدف إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيثُ يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطينوالشتات، والشعوب المتضامنة مع القضية الفلسطينية سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وجاء في البيان أنه ووفق آخر الإحصائية التي نَشرها نادي الأسير الفلسطيني وَالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لهذا العام 2020،بلغ حوالي 5000 أسير فلسطيني، من بينهم 180 طفلاً وقاصراً في معتقلات "عوفر"، غرب رام الله، و"مجيدو"، و"الدامون". ، كما أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي حوالي (210) طفلاُ تقلأعمارهم عن (18) عاماً.

وترى الحملة العربية للتعليم للجميع –آكيا والائتلاف التربوي الفلسطيني ومجموعة العمل القطاعية للتعليم في فلسطين، أنه ورغم كل الضمانات التي تقدمها المواثيق والمعاهدات الدولية، تتنكر سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمبدأ الحماية التي توفرها أكثر من27 اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الأطفال، ومن أهمها الحق في التعليم. حيث تشكّل الظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال انتهاكاُ صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: "لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته"، منوّهةً إلى الآثار النفسية، والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر.

كما تؤكد الحملة العربية للتعليم للجميع –آكيا والائتلاف التربوي الفلسطيني ومجموعة العمل القطاعية للتعليم في فلسطين أن حرمان الأطفال الفلسطينيين من تلقي التعليم وفق معايير واضحة أثناء فترة اعتقالهم يشكل انتهاك مضاعف في حق طفولتهم، وتفيد المعلومات الواردة من السجون أن عملية التعليم للأطفال الأسري هي أقرب لعملية شكلية، حيث أن تعليم اللغة العربية هو تعليم بسيط يتمحور حول تعلم الأحرف، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم الرياضيات حيث تتمحور الحصص بشكل أساسي حول عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة أي العمليات الأساسية والبسيطة. وحيث أن عملية التعليم غير كافية فتقوم الهيئة التنظيمية للأسرى في السجن بترتيب برنامج على شكل دورات في مواضيع معينة للأشبال كدورات لتعليم الكبار ودورات حول تاريخ القضية الفلسطينية، وتقوية إملاء ودورات لتطوير الشخصية وبناء الذات وغيرها من المواضيع. ويقوم الأشبال بجلسات قراءة جماعية بحيث يتم فيها قراءة كتب وتلخيصها ومناقشتها بشكل جماعي.

وطالب الجميع أيضاً برفع المعاناة عن الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهماستهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسية وصحية سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الآدمي، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى، ما يتطلّب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (التهويد والاستيطان)، وضرب مقومات الوجود والهوية العربية الفلسطينية في المدينة.

وفي نهاية البيان أكدت الحملة العربية للتعليم للجميع -آكيا والائتلاف التربوي الفلسطيني ومجموعة العمل القطاعية للتعليم في فلسطين على أن التعليم هو من أقوى الأسلحة التي يمكن للشعوب استخدامها في مقاومة الاحتلال بكل أشكاله، وأن الشعب الفلسطيني والعاملين في قطاع التعليم بكل مكوناته المدنية والشعبية سيبقون أوفياء لقضية فلسطين والأسرى، ولن يدّخر الجميع جهداًفي المطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.