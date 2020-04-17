إحياء يوم الأسير في بيت لحم

وطن: أحيت بيت لحم اليوم الجمعة، يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في مثل هذا اليوم من كل عام.

واحتشد المشاركون في منطقة باب الزقاق، تحديدا على الحواجز الأمنية "حواجز المحبة"، وألصقوا صورا لبعض الأسرى .

وقال الناطق باسم نادي الأسير عبد الله الزغاري "اليوم نعبر عن نصرتنا لقضية اسرانا، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، بسبب وباء فيروس كورونا، وعليه نؤكد ان قضية الاسرى قضية وطنية، وان شعبنا يلتف حول قضيتهم العادلة ولا يمكن نسيانهم".

وحمل الزغاري الاحتلال مسؤولية كل ما يجري للمعتقلين في ظل عدم اتخاذ أي نوع من التدابير لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان رسالتهم اليوم موجهة للمجتمع الدولي للتحرك فورا لإطلاق سراحهم.

وأشار الى وجود 5000 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، منهم 450 من محافظة بيت لحم، بينهم 30 طفلا في سجن الدامون، و30 أسيرا مريضا، و5 اسيرات.