وفيات كورونا بالولايات المتحدة ترتفع إلى 33 ألفا و286

رام الله - وطن: سجلت الولايات المتحدة 2296 وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و286.

ووفقا لمعطيات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، الجمعة، فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ 671 ألفا و425، إثر تسجيل 31 ألفا و692 حالة.

ولا تزال نيويورك تتصدر قائمة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات، حيث بلغ الإجمالي 214 ألفا و832، إثر تسجيل 8 آلاف و859 حالة.

وتأتي ولاية نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ75 ألفا و317، وماساتشوستس ثالثا بـ32 ألفا و181.

وفيما يخص الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا القائمة بـ14 ألفا و832، ونيوجيرسي ثانيا بـ3 آلاف و518.

ووفق معطيات الجامعة نفسها، فإن عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة بلغ 56 ألفا و236.