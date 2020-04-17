غوتيريش: إفريقيا تحتاج 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

وطن: حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة الدائنين على تجميد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا، وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقال جوتيريش في مؤتمر افتراضي عن أفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن القارة بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وقالجوتيريش إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة.

ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.