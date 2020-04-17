ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن

وطن: قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن.

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أن العينات التي تم أخذها من عدة مناطق في الخليل وبيت لحم جاءت نتائجها سلبية أي سليمة.

وقال ملحم إن مؤسسة الإغاثة الكاثولوكية الأميركية ستقدم مساعدات طبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية من أجل دعم الجهود في مواجهة جائحة كورونا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز لوزارة الخارجية بالقيام بكل ما بوسعها من أجل تأمين عودة أبناء شعبنا العالقين في دول العالم، مضيفاً أنه في حالة توفرت إمكانية عودتهم فإن الخارجية لن تتدخر جهداً في ذلك.

من جهته، قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف ، إن قطاع الثقافة قد تضرر مثل باقي القطاعات بسبب جائحة كورونا، وكان من المقرر أن نحتفل في بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020، وفي أجندتنا كان هناك تنسيق لتنظيم 400 نشاط وإطلاق فعاليات في ساحة المهد بحضور 20 وزير ثقافة من العالم، وكبار الشعراء، والكتّاب، ولكن تم تأجيل هذه الفعاليات للعام 2021، وذلك بالتقدم لطلب للمنظمة العربية للثقافة، ونتمنى الاستجابة لهذا الطلب.

وأضاف تم إلغاء جميع الفعاليات الثقافية لهذا العالم في مختلف المدن، ومشروع النشر الكبير لطباعة 100 كتاب للكتّاب والشعراء الشباب قد توقف بسبب هذه الجائحة.

وبين أن الوزارة تعمل على تقييم الواقع الثقافي في فلسطين خلال الأشهر المقبلة، بعد توقف 60 مشروعا ممولا، وفقدان 600 عامل لعملهم بينهم فنانون، وكذلك تأثر الصناعات الحرفية المنتشرة في مختلف المناطق.

وأضاف أن 250 مؤسسة مسجلة لدى وزارة الثقافة قد توقفت عن العمل بشكل كامل، بالإضافة إلى قطاع النشر، وسنقوم بوضع خطط وبرامج لإعادة تفعيل المشهد الثقافي بعد التعافي من هذه الازمة، مشيرا إلى أنه استجابة للوضع الراهن قد طلبنا من المؤسسات المسجلة لدينا سبل تفعيل الفضاء الالكتروني لتنشيط الواقع الثقافي.

وتابع: حتى اليوم استضفنا 20 كاتبا ومثقفا، ونظمنا معرضا عبر الفضاء الالكتروني، ونعمل هذا العام على دعم الشباب، حيث طلبنا تأليف مقطوعات موسيقية تحت الحجر، وأطلقنا مسابقة ثقافية لقصص حول كيفية قضاء الوقت تحت الحجر، وكذلك تصوير الأطفال الموهوبين وارسالها لنا لزيادة المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكة الانترنت.

وكانت وزيرة الصحة، د. مي كيلة، اعلنت صباح اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما تعافى 8 من المصابين في مستشفى "هوغو تشافيز" بترمسعيا.. وسيغادرون إلى بيوتهم.

وارتفع عدد الإصابات إلى 307، و95 داخل مدينة القدس المحتلة.