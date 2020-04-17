نادية حرحش تكتب لوطن: في يوم الأسير الفلسطيني: هل من ضغط جدّيّ من أجل إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال؟

وطن: كم نحن في حالة يرثى لها، فمنذ أربعين يوما ونحن نعيش في عزلة فرضها علينا فيروس، دون ان نعرف التحكم ولا الالتزام، وكأن الدنيا طعام وشراب ومشوار، لتاتي اليوم الجمعة، ذكرى يوم الاسير الفلسطيني، فنتذكر بسالة القابعين شهورا واعواما في زنازين مغلقة موصودة، دون ان يتنفسوا هواء الحرية او يعانقوا عائلاتهم، فتغنينا كثيرا في بسالتهم وهم يخوضون معارك الاضراب عن الطعام.

اشعر بالخجل من نفسي وانا أتذكر كم تغنّينا ببسالة الاسرى في اضراباتهم عن الطعام، وكما في كل مرة، نثبت اننا نقف وراء هؤلاء الابطال، فمنهم من استشهد، ومنهم من امضى ريعان شبابه وراء القضبان، بينما نحن نعيش اليوم، ونشعر معنى تقييد الحركة وتحديد مساحاتنا ببيت نعيش فيه، ونقول كم مللنا، وكم صارت حياتنا جحيم لا يطاق.

الاسرى هم من تبقّى بهذه القضية من نضال حقيقي، بلا رياء ولا مصلحة ولا اهداف مخفيّة او معلنة يدعمها حزب او فصيل او مرشح لانتخابات بلدية او متأمِّل بانتخابات رئاسية وجوقة منتفعين هي أقصى احلام من يعتاشون على هذا الوطن.

نقف اليوم متفكرين متأملين ربما، رافعين رؤوسنا بلا شك، بالالاف القابعين خلف قضبان جبروت الظلم المتمثل بالاحتلال، ونتساءل كيف يستطيعون تحمّل كل هذا الحجر؟ كيف يعيشون، وحياتهم كما حياتنا يجتاحها فيروس لا يميّز الصالح من الطالح، السجان من المعتقل؟

لأولئك الذين لا تزال ارواحهم تنشد الحرية، اقول اليوم اننا نشارككم أسْركم ولكن هل نتّعظ؟ ليكن هذا اليوم فرصة لتكون قضيتكم هي قضية الوطن وقضية العالم.

نحن شعب أسير، ليس أولئك المحاصرون بين غياهب الزنازين فقط هم الأسرى. كنّا نحن المتحكمون في بعض حراكنا في محيطنا المحدود بالكاد نشعر بحرية ونصرخ ونستنجد العالم ليخلصنا من احتلال فاشي عنصري، فكيف اليوم ونحن والعالم في حجر منزلي تترتب على اختراقه العقوبات والمخاطر الجمة بانتشار الفيروس المتربص في كل مكان.

هل لنا ان نتفكر ولو للحظة كيف تكون حياة الاسرى الذين يقضون العقد وراء الاخر من حياتهم، وتمر بثقل سنوات اعمارهم، التي تمضي، وتنتهك حقوقهم خلف القضبان مرارا وتكرارا، ويزداد ذلك الخطر اليوم مع احتمالية تسرب الفيروس اللعين إليهم.

اولئك الذين بذلوا حياتهم من اجل ان نكون نحن بالخارج مع بعض المزايا يستحقون اليوم منا مناصرة حقيقية على كل الاصعدة. لنبدأها اولا بمنع استخدام الاسرى وقضيتهم كشعارات انتخابية بخيسة، لنخرج الاسرى من حساباتنا الفصائلية وانقساماتنا الداخلية التي صارت مشينة ومخزية واهلكتنا وجعلتنا اضحوكة للعالم حولنا.

الاسرى في سجون الاحتلال هم فلسطينيون لا مذهب لهم الا هويتهم الفلسطينية، ولا قضية لهم الا قضية التحرير، فدعونا لا نخذلهم.

الاسرى اليوم في سجون الاحتلال يرفعون اصواتهم مستغيثين بما تبقى من انسانيتنا وانسانية العالم .

إذا كانت حياتنا هكذا خارج اسوار الزنازين، بين حاجز وجدار وتنكيل يومي، وحجر بيتي اضيف الى حياتنا فجأة، فكيف تكون الحياة داخل اسوار السجون؟

عندما يستجير الاسرى ويصرخوا من سوء المعاملة والتدابير الصحية ومخاطر تفشي الفيروس إليهم فلا بد ان تكون فرصة لأن تصبح قضيتهم أكثر من شعار تبدأ به المؤتمرات وتنديد فارغ بمطالبة لا تتعدى لحظتها من أفواه المسؤولين.

أقل ما يمكن ان تقوم به الحكومة اليوم هو المطالبة والضغط الجاد والحقيقي والمتواصل لإطلاق سراح الاسرى في سجون الاحتلال.

في مثل هذه الأيام طالت ايدي الغدر ابطالا كانوا لهذه القضية مثالا، وعلى نهجهم سار اولئك في سجون الاحتلال ... عبد القادر الحسيني وابو جهاد، في مثل هذه الايام ومع بداية نكبتنا كانت مجزرة دير ياسين وفي مثل هذه الايام تم اعتقال مروان البرغوتي قبل ١٩ عام.

الاسرى في سجون الاحتلال يعانون ما لا ندركه من معاناة، ويقضون ما تبقى من حلم لحياة في غياهب الزنازين والمعتقلات ،ويعانون كافة اشكال التعذيب والاذلال والاهانة، وما ندركه يوميا من عذاب نفسي وجسدي لا نطيقه، فكيف يكون حالهم وايديهم مغلولة بسلاسل السجان القامعة.

في كل لحظة نعاني فيها ونحن نمر عن حاجز.

في كل لحظة نشعر فيها بالتهديد من خطر رصاصة طائشة من جندي حاقد.

في كل لحظة يمر امامنا الجدار الفصل العنصري ولا نستطيع الوصول الى الجانب الاخر الذي كان للتو قريب.

في كل لحظة نسكت فيها خوفا من ان يسمعنا أحد ويوشي بنا.

في كل لحظة نخشى فيها العودة الى منزل ونجده مهدوما.، او نفتح صندوق البريد ونجد اخطارا يهدد وجودنا.

في كل لحظة نمشي بها "الحيط بالحيط" ونقول "يا رب الستر" فلنتفكر للحظة كم تكون حقيقة حياة كلها لحظات كهذه بزنزانة يتحكم بها احتلال هدفه منذ ان جاء الى وجودك ان يصفيك من الوجود بكل الطرق المتاحة وغير المتاحة.

في كل لحظة نفكر الى متى ممكن ان يستمر حجرنا في بيوتنا، لعلنا نتفكر ونطالب ونضغط من اجل العمل جديا بمطالبة الحكومة الحقيقية لإطلاق سراح الاسرى لدى سلطات الاحتلال.

لأسرانا المجد والكرامة ...وعذراً لهواننا ، فلا أعرف كم بقي فينا من أمل...