غرفة تجارة رام الله والبيرة تطالب سلطة النقد باصدار تعليمات للبنوك بشأن التشديد على عدم ارجاع الشيكات للمقتدرين ماليا

وطن: التقى نائب رئيس الغرفة التجارية محمد زيد النبالي واعضاء مجلس الادارة اليوم مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا ومحمد المناصرة واياد الزيتاوي، بهدف متابعة ومعالجة العديد من القضايا التي تهم التجار ورجال الاعمال والشركات الفلسطينية في هذه المرحلة.

وأكد النبالي على الدور الهام لسلطة النقد الفلسطينية وعلى العلاقة الوثيقة التي تربط الغرفة التجارية بسلطة النقد، حيث جرى خلال اللقاء تقديم عدة مطالب من قبل الغرفة التجارية لسلطة النقد، ابرزها اصدار تعليمات جديده للبنوك خاصة فيما يتعلق بقضية الشيكات الراجعة وتوفير السيوله النقدية والتشديد على عدم ارجاع الشيكات للمقتدرين.

وأكد المحافظ بان سلطة النقد تقوم حاليا بمعالجة الشيكات الراجعة ودراستها وتصنيفها من اجل الوصول الى حلول عملية لهذه المشكله مع اصحاب الشيكات وخاصه المقتدرين.

كما طالب رئيس الغرفة الغرفة التجارية سلطة النقد لالغاء نسبة الفوائد على اقساط القروض التي تم تأجيلها، واكد المحافظ بأنه سيتم دارسة ذلك إيجابيا.

وطالب النبالي بتخصيص حزمة من التسهيلات والقروض الميسرة جدا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير السيولة لهذه المشاريع وتمكينها من تجاوز هذه الازمة بأقل الخسائر، واكد المحافظ بان الحفاظ على المشاريع الصغيرة هو اولوية وطنية للجميع وان سلطة النقد تبحث لايجاد الحلول المناسبة لضمان تشغيل هذه المشاريع وان اية مستجدات في هذا الخصوص سيتم الاعلان عنها من قبل جهات الاختصاص وبالتشاور مع الغرف التجارية صاحبة التمثيل لهذه المشاريع.

وأكد الشوا على أهمية هذه المطالب واهمية التواصل ودور الغرفة التجارية لتمثيل مصالح أعضائها، والعمل المشترك من أجل التخفيف من حدة الخسائر للتجار وأصحاب المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واعداً بأنه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الغرفة بكل اهتمام وبالتشاور المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، مريم ابو عين، ناجح القاضي، منذر وادي، نادر مصلح ، زياد اللفتاوي، سعدي الخليلي ومدير عام الغرفة صلاح حسين.