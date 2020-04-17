عودة "1632" غزي من مصر ضمن إجراءات وقائية مشددة

رام الله - وطن: أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن عودة "1632" مواطن من العالقين بالجانب المصري عبر معبر رفح خلال الأسبوع المنصرم.

وأشار الإعلامي الحكومي أنهم استقبلوا المواطنين العائدين إلى غزة بعد انتهاء الأيام الأربعة المخصصة لاستقبال العالقين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه جرى تنظيم عملية استقبال المواطنين، وتسهيل إتمام إجراءاتهم بمعبر رفح، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي المخصصة لاستضافتهم وفق خطة تضمن اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بمشاركة عشرات الطواقم من وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية وإسناد من وزارات أخرى.

وأفاد أن وزارة الصحة عملت على توفير الألبسة الواقية والكمامات المطلوبة وضمان التزام المواطنين العائدين والطواقم الحكومية بإجراءات السلامة الصحية منذ لحظة وصولهم للمعبر وصولًا لمراكز الحجر، وإتمام عملية الفحص الأولي للمواطنين حراريًا بالمعبر وفرزهم لمراكز الحجر بحسب الحالة الصحية لهم، والمتابعة الطبية لمراكز الحجر.

ونوه الإعلام الحكومي أن وزارة الداخلية قامت باتمام إجراءات الدخول للعائدين بانسيابية، وترتيب آليات تسليم أمتعتهم في وقت لاحق بعد تعقيمها، وتأمين نقلهم وإقامتهم بمراكز الحجر.

وفي ذات السياق وفرت وزارة التنمية الاجتماعية كافة المستلزمات المعيشية (تجهيزًا وتأثيثها)في مراكز الحجر الصحي المعدة حديثا في شمال وجنوب غزة وعددها ١٠٠٠ غرفة، وأعادت تأهيل المراكز المستخدمة سابقا وتجهيزها مجددًا لاستضافة المواطنين، فيما توفر آلاف وجبات الطعام اليومية للمستضافين بتلك المراكز.