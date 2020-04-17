العثور على جثث مكدسة بدار مسنين بأمريكا.. والاتهام لكورونا

وطن: عثرت الشرطة الأمريكية على 17 جثة مكومة بعضها فوق بعض في مشرحة تابعة لدار رعاية مسنين بولاية نيوجيرسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، في مؤشر آخر على الضغط الذي يتسبب به تفشي الفيروس على منشآت الرعاية.

وعثر عناصر شرطة في مدينة أندوفر، الواقعة على بعد نحو 80 كلم غرب مدينة نيويورك على الجثث، بعدما تلقوا بلاغا من شخص مجهول، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

واكتشفت الجثث الاثنين في "وحدة إعادة التأهيل في أندوفر"، التي تعد بين أكبر دور الرعاية في ولاية نيوجيرسي المتأثرة بشدة بالفيروس.

ولم يعرف بعد سبب وفاة الأشخاص الـ17، لكن 26 شخصا من إجمالي 68 توفوا مؤخرا في المنشأة، كانوا مصابين بكوفيد-19، بحسب الصحيفة.

ولم تؤكد الشرطة عدد الجثث التي عثر عليها، وسط غضب وتعهدات بالتحقيق في الأمر.

لكن في بيان نشر على صفحة شرطة أندوفر في موقع فيسبوك، قال أحد مالكي الدار ويدعى حاييم شايبوم، إن المشرحة التي عادة تضم أربع جثث، "لم تحوِ يوما أكثر من 15 جثة".

وأوضح قائد شرطة أندوفر إريك دانيالسون لشبكة "سي أن أن"، أن "الموظفين كانوا تحت ضغط واضح، وعلى الأرجح لم يملكوا عددا كافيا من الموظفين".

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 32 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب جامعة جونز هوبكز، بينما تعد نيوجيرسي الولاية الأكثر تأثرا بالفيروس بعد نيويورك.

وأودى تفشي الوباء بحسب تقارير بحياة الآلاف في دور المسنين، ما يسلط الأضواء على مدى تأثر كبار السن بالوباء.