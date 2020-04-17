تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة (307) إصابات

رام الله-وطن: أفادت وزيرة الصحة، د. مي كيلة، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما تعافى 8 من المصابين في مستشفى "هوغو تشافيز" بترمسعيا.. وسيغادرون إلى بيوتهم.

وأوضحت كيلة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي، الجمعة، حول آخر مستجدات كورونا في الأراضي الفلسطينية، أن الإصابات الجديدة كانت لعمال ومخالطيهم في يطا بالخليل، ومن خربثا المصباح وبيت لقيا بمحافظة رام الله، ومن كفر راعي بمحافظة جنين، ومن بلدتي كفر عقب، وقطنة بالقدس المحتلة.

ما يرفع عدد الإصابات إلى 307، و95 داخل مدينة القدس المحتلة.

وأكدت كيلة تعافي 8 من المصابين بكورونا في مستشفى "هوغو تشافيز" برام الله.. وسيغادرون اليوم إلى بيوتهم.

وقالت كيلة إن جميع الحالات المصابة بكورونا مستقرة حتى هذه الساعة.

يتبع...