هل جددت واشنطن دعمها المالي ووجدت من يقبله من الفلسطينيين؟

وطن: كشفت القناة 13 العبرية، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجدد مساعدتها للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة كورونا المستجد.

وأكد باراك رافيد مراسل القناة 13 العبرية، أن ادارة ترامب ستقدم خمسة ملايين دولار لمستشفيات الضفة الغربية كمساعدات إنسانية.

بدوره، قال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الامريكية في إسرائيل، في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر: "مسرور جدا لتقديم أمريكا، خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الإحتياجات الفورية والمنقذة للحياة اللازمة لمكافحة كوفيد-19".

وأضاف: "تلتزم أمريكا، كأكبر مانح للمساعدة الإنسانية عالميا، بمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرهم في كل العالم في ظل هذه الأزمة"، على حد تعبيره.

حتى اللحظة، يلف هذا الاعلان الغموض والضبابية، ولم يتم التأكد من صحته، خاصة في ظل وجود قرار فلسطيني رسمي وفصائلي بمقاطعة الولايات المتحدة الامريكية.

وما يزيد الامر ضبابية هو ما كشفت عنه حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم حين حذرت من محاولات تقوم بها مؤسسات أمريكية لتمرير مشاريع تابعة لهيئة التنمية (يو أس ايد) الحكومية الأمريكية، لإقناع مؤسسات فلسطينية بقبول مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار بحجة مقاومة وباء الكورونا، ولكن باشتراط توقيع وثيقة مكافحة الإرهاب الأمريكية، والتي رفضت المنظمات الأهلية الفلسطينية توقيعها، وأجمعت مؤسسات شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على رفضها ورفض التعاطي معها.

وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان وصل وطن نسخة عنه أنه في الوقت الذي قطعت فيه الإدارة الأمريكية المساعدات عن وكالة الغوث الدولية ( الأونروا)، والبالغة ثلث ميزانية الوكالة، بهدف تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبعد أن قطعت مساعداتها عن المستشفيات الفلسطينية في القدس، تعود وكالة التنمية الأمريكية من الباب الخلفي لمحاولة اختراق المجتمع المدني الفلسطيني، ودعم مؤسسات مصطنعة لا تاريخ لها و لا دور في حياة الشعب الفلسطيني.

وطالبت المبادرة الوطنية بمقاطعة هذه المؤسسات وتمويلها، كما دعت المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى التكاتف في تطويق ومحاصرة محاولات الاختراق الخطيرة.