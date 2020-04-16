حجم الشيكات المرتجعة يقدر بمئات ملايين الدولارات، و"تجار الحروب" يسحبون أرصدتهم من البنوك

تجار يشتكون لوطن: البعض يستغل حالة الطوارئ ليتخلف عن صرف شيكه

الحج حسن لـوطن: نسبة الشيكات المرتجعة خلال الطوارئ عالية مقارنة بالفترات الماضية

سلطة النقد لـوطن: سنلاحق قانونيا المقتدر الذي يتخلف عن صرف شيكه

خبير اقتصادي لـوطن: الثقة بالشيك على المحك، وارتجاعه يعطل عجلة الاقتصاد

وطن: اشتكى مئات المواطنين والتجار من استغلال البعض لتعليمات سلطة النقد فيما يخص الشيكات المرتجعة خلال حالة الطوارئ، بامتناعهم من تسديد قيمة شيكاتهم بالرغم من قدرتهم على ذلك.

وفي ظل غياب الأرقام الحقيقية التي تصدرها سلطة النقد، حول حجم الشيكات المرتجعة خلال فترة الطوارئ، فإن الأرقام الحقيقية تصل إلى أضعاف الأرقام الطبيعية في السنوات السابقة، فمثلاً معدل حجم الشيكات المرتجعة شهرياً العام الماضي بلغت قرابعة 90 مليون دولار، لكن بالنظر إلى تراجع الاقتصاد بنسبة عالية وشكوى التجار ورجال الأعمال بان نسبة رجوع الشيكات التي لديهم تفوق الـ70%، ما يعني أن التقديرات للرقم الحقيقي لرجوع الشيكات خلال فترة الـ45 يوما من الطوارئ يفوق الـ 500 مليون دولار.

وقد اتصلت وطن، بمدراء العديد من البنوك للاستيضاح حول حجم الشيكات المرتجعة لديهم، إلا أنهم رفضوا تزودينا بها لاعتبار أنها معلومات خاصة بها.

"على سلطة النقد ألا تسمح للبعض باستغلال حالة الطوارئ"

وفي اتصال هاتفي مع وطن، أكد رجل الأعمال بهاء أبو عين لـوطن، أن حوالي 70% من الشيكات المستحقة له أعيدت ولم يتم صرفها، وتبلغ قيمتها 200 ألف دولار خلال الفترة الممتدة من تاريخ من (20/3 حتى 30/3)، وهي الفترة التي توقفت فيها المقاصة، بسبب الإغلاقات وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق البنوك، ثم أعيد تشغيل المقاصة بعد اسبوعين، مما يعني أن هذا المبلغ سوف يزداد مع ازدياد رجوع الشيكات.

وقال أبو عين أن الكثير من أصحاب الشيكات للمقتدرين ولديهم سيولة استغلوا حالة الطوارئ، حيث تخوف بعضهم من ان تطول الأزمة لأشهر، وفقدان سيولتهم، لذلك قاموا بسحب اموالهم من البنوك ووضعها في البيت.

ووصف تجار ومواطنين خلال حديثهم لوطن، اصحاب الشيكات المقتدرين الذين استغلوا حالة الطوارئ وقاموا بسحب اموالهم من البنوك، وتكديسها في المنازل بـ"تجار الحروب".

وأضاف ابو عين "المزعج أن غالبية الذين أعيدت شيكاتهم هم شركات معروفة ومقتدرين ومستوردين وليسوا افراد عاديين، ولم اتوقع أن يكون الاقتصاد هش إلى هذه الدرجة ".

ودعا سلطة النقد لإعادة النظر في تعليماتها بحيث لا تسمح باستغلال حالة الطوارئ للتهرب من دفع قيمة الشيكات. قائلاً: يجب على سلطة النقد ان تعيد النظر في تعليماتها، وأن تعود الأمور كما كانت عليه قبل الطوارئ، ويجب ختم الشيك بسبب رجوعه، وتسجيل نقاط عليه".

وأوضح أبو عين أنه مستورد عليه التزامات مالية وشيكات وحوالات استيراد ورسوم تخليص بضائع من الميناء وجمارك، وإذا استمر رجوع الشيكات التي لصالحه سوف يدخله في أزمة مالية ونقدية، وهناك آلاف الشركات تعاني من ذلك، وفق قوله.

يجب منع "تصفير" الحساب لمن يمتلك دفاتر شيكات

من جهته، قال رجل الأعمال شادي ناصر لـوطن، إن الشيكات المرتجعة ليست وليدة اليوم، لكنها كانت اقل بكثير قبل الأزمة الحالية، وكان من السهل صرف الشيك بعد التواصل مع صاحبه، لكن اليوم المشكلة الأكبر هي رجوع شيكات لأشخاص لأول مرة، مما يعني أن الكل يريد الحفاظ على السيولة التي لديه، بالتالي يمتنع عن صرف شيكاته.

وأضاف: التخوف من الأشخاص الذين لديهم أموال في حساباتهم ولهم علاقات في البنوك، ويطلبون من مدير البنك عدم صرف شيكاتهم، وبهذه الحالة يكون البنك جزءاً من المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأخرى أن البنوك تسمح لصاحب الشيك بسحب كل رصيده، على الرغم من أنه يمتلك دفاتر شيكات، لذلك يجب على سلطة النقد أن تصدر تعليمات للبنوك تمنع مُصدر الشيك أن يسحب حسابه من البنك، في حال كان قد حصل على دفاتر شيكات، بهدف منع رجوع الشيكات.

"نسبة الشيكات المرتجعة خلال الطوارئ عالية مقارنة بالفترات الماضية"

من جهته، أكد مدير عام البنك الوطني أحمد الحج حسن لـوطن، أن نسبة ارتجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ الحالية، عالية مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها مقبولة في مثل هذا الظرف.

وأوضح أنه في الأسبوع الأول من الأزمة تم سحب كثير من الأموال من البنوك، بسبب تخوف المواطنين من الاغلاقات وعدم تمكنهم من تأمين احتياجاتهم، لكن بعد ذلك اصبح هناك ايداعات.

وحول شكوى بعض المواطنين من أن بعض البنوك تسهل إرجاع الشيكات من خلال طلب صاحب الحساب من موظف البنك عدم صرف الشيك الذي أصدره بالرغم من وجود رصيد له، قال الحج حسن إن ذلك غير صحيح، وإن حدث فهو خطأ فردي مخالف لتعليمات البنوك وسلطة النقد، ويستحق العقوبة المناسبة.

وأضاف أن الاجراء المعتمد في البنوك، بأن يتم صرف الشيك اذا كان له رصيد في الحساب، او يوضع عليه ختم الإعادة إذا لم يكن له رصيد كاف في الحساب.

وأعرب الحج حسن عن اعتقاده أن الأمور سوف تستقر خلال الاسابيع والشهور المقبلة، خاصة ان أزمة كورونا قد تطول.

"من يمتنع عن صرف الشيك سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية"

من جانبه، أكد إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد لـوطن، أن العديد من الشكاوى وصلت سلطة النقد بهذا الخصوص. قائلاً: وصلتنا شكاوى حول اجراءات صرف خاطئة كاتصال موظف البنك على صاحب الشيك واخذ اذنه بصرف الشيك أو عدم صرفه ، لذلك اصدرت دائرة الرقابة في سلطة النقد توجيهات صارمة للبنوك بأن هذا الاجراء يجب أن لا يحدث.

وأوضح زيتاوي أن سلطة النقد اتخذت عدة إجراءات لوقف عملية استغلال الوضع بعدم صرف الشيكات، حيث قامت سلطة النقد بإصدار تعليمات مشددة للبنوك بأن تقوم بصرف الشيكات بدون العودة لإصحابها، ومن لم يلتزم سيكون تحت طائلة المسؤولية، بالتالي يجب صرف الشيك الذي في الحساب، بدون الاتصال على العميل ومراجعته للصرف.

وأضاف زيتاوي أن من التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد ايضا، أن الشيك الذي تم ختمه طوارئ خلال فترة الطوارئ مسموح تقديمه للبنك سواء تم الترتيب مع صاحب الشيك لايداع قيمته في الحساب او كان هناك حساب في الرصيد، وعدم الانتظار لشهرين لصرفه.

وأكد أن "النقد" حذرت كل من لم يتأثر بحالة الطوارئ مثل التجار وأصحاب ومحلات البقالة الكبيرة "سوبر ماركت"، يجب عليهم تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وإلا سيتم ملاحقتهم قانونيا بالترتيب مع النيابة العامة، وتصنيفهم على قاعدة البيانات.

وحول نسبة الشيكات المرتجعة خلال الـ45 يوم الماضية، أي منذ بدأ حالة الطوارئ في فلسطين، تراوحت النسبة خلال الشهر الماضي ما بين (12-15)%، أما خلال الشهر الجاري، فأكد أنه منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم 35% وهي قابلة للتغير كل يوم.

الثقة بالشيكات على المحك

وتعليقاً على ذلك، أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديثه لـوطن، أن المطلوب من سلطة النقد مراجعة التعليمات التي اصدرتها خلال حالة الطوارئ، والمتعلقة بالتعامل بالشيكات وعدم احتسابها ضمن نقاط التصنيف الائتماني وعدم فرض غرامات وعمولات عليها.

وقال عبد الكريم: كان يجب مراجعتها وابقاء هذه التعليمات على من لا دخل له، بمعنى ان تصدر تعليمات مشددة للبنوك بأنه يجب صرف الشيكات التي تقدم للصرف اذا توفر رصيد، لان الشيك هو أداة دفع وليس دين، واذا لم يتوفر رصيد تأخذ الاجراءات المناسبة والملائمة، وهي ختم الشيك بسبب رجوع الشيك مثل عدم توفر رصيد او خلل في التوقيع، أو خلل فني.

وأضاف أنه يجب على سلطة النقد تدوين البيانات حول الحساب نفسه، ويجب عليها فحص الحسابات التي لم تصرف الشيكات، خصوصا التي مارست التضليل او التلاعب في قضية الشيكات.

وتابع عبد الكريم: التساهل مع شخص ليس لديه رصيد كان ضروريا، لكن شخص لديه راتب كامل او لديه رصيد سابق، قام بسحب الرصيد او امتنع عن الصرف، يجب عدم التساهل معهم.

وأوضح أن على سلطة النقد تحديد التعليمات حالة بحالة او فئة بفئة ،حيث اذا كان الشيكات تعود لافراد عاديين ليسوا موظفين حكوميين وليس لهم دخل، يجب ألا يتم فرض غرامات عليهم ، أما الاخرين الموظفين المستمرين في عملهم، يجب أن تكون الإجراءات المفروضة عليهم مختلفة.

وأكد عبد الكريم أنه اذا استمرت هذه الحالة سيؤدي الى فقدان الثقة بالشيك، واذا فقدت الثقة بالشيك، سنحتاج لوقت طويل لاستعادتها، وهو ما كنا نحاول تجنبه، لذلك يجب التأكيد على ان الشيك هو أداة دفع ويجب أن تحترم، لكن تم استغلالها من البعض.

وبيّن أن الشيكات المرتجعة تعني على صعيد الاقتصاد الكلي أن هناك سيولة أقل تدور في الاقتصاد لأن الشيك هو أداة عندما يتم تحصيله يوفر سيولة للمواطنين، بالتالي يمكّن الأشخاص من دفع التزاماتهم، مما يؤدي إلى دوران عجلة السيولة في الاقتصاد، لكن اذا زادت الشيكات المرتجعة تتعطل العجلة في مكان ما من الاقتصاد، اي منسوب الدوران سيكون اقل وهذا سيعمق الأزمة.

أما على الصعيد الاجتماعي سوف يتضرر حامل الشيك اذا لم يصرف له، لان قد لا يستطيع توفير السيولة له وتسديد التزاماته المعيشية، كما أنه يؤدي الى تراكم النزاعات والقضايا في المحاكم وازدحامها بعد الانتهاء من حالة الطوارئ، ويهدد السلم الأهلي ويزيد من الجرائم.

وأشار إلى أنه في الأردن صدرت تعليمات بانه لا عقوبة ولا عمولة على الشيكات الراجعة، لكن اعطيت مهلة لصاحب الشيك 12 يوما من تاريخ ارجاعه للوصول الى تسوية بينه وبين حامل الشيك.

وبالرجوع إلى تعليمات سلطة النقد، نجد أنه كان تساهلا من قبلها في التعامل بالشيكات مع استمرار حالة الطوارئ، وفيما يلي نستعرض التعليمات وفقا لتواريخها:

15 آذار |

تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.

26 آذار |

يتم تقديم الشيكات المتراكمة لدى المصارف على مراحل وفقا لتواريخ استحقاقها.

يتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها إلى غرفة المقاصة بدلا من ثلاثة أيام.

عقد جلسلة مقاصة لمعالجة الشيكات المراد إعادتها والتي تم تقديمها من خلال غرف المقاصة قبل إعلان فترة الحد من التنقل.

يعود العمل في غرفة المقاصة كالمعتاد اعتبارا من تاريخ 12/4/2020، بما يشمل فترة إعادة الشيكات.

في حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ إعلاه، يتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة على ان يتم التبليغ من خلال النظام تحت بند اسباب أخرى.

9 نيسان |

تكون فترة الإعادة للشيكات المقدمة للتقاص اعتبارا من تاريخ 12/4/2020 ثلاثة أيام كحد أقصى.

استمرار إعادة الشيكات المقدمة للتقاص في حال عدم وجود رصيد بسبب الظروف الطارئة، على ان يتم التبليغ عنها على النظام تحت اي بند اسباب اخرى.

تسهيل قيام الأفراد والشيكات المستحقة خلال فترة الطوارئ من خلال الحوالات الداخلية والايداع النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي.

تسهيل إجراءات منح تسهيلات مؤقتة للشركات والافراد بغرض تسديد قيمة الشيكات المسحوبة عليهم

يستمر العمل بهه الآلية حتى انتهاء فترة الطوارئ.

يتم تسوية الشيكات المعادة من خلال تحصيلها مباشرة أو من خلال إعادة تقديمها للمقاصة بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء فترة الطوارئ.

يلغى العمل بالتعليمات رقم 14/2020، بشأن عمولة الشيكات اعتبارا من تاريخ 5/7/2020.

إن تلك الإجراءات التي أصدرتها سلطة النقد للمواطنين والشركات خلال فترة الطوارئ، تم استغلالها من قبل بعض التجار وشركات كبيرة، وقاموا بسحب أرصدتهم من البنوك، في خطوة أضرت بحقوق آلاف المواطنين وهو ما يضر أيضا بالامن الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة الحزم وعدم التراخي مع هؤلاء.

يشار إلى أن محافظ سلطة النقد عزام الشوا أكد لوطن، أمس أن "عقابا قاسيا" ينتظركل من يتعمد عدم تسديد قيمة شيكاته ويثبت توفر موارد مالية لديه، ووصفهم بـ"الشريحة المندسة"، للاطلاع على تصريحات الشوا، اضغط هنا