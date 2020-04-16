ادانة متهم بالحبس مدة 3 شهور وغرامة مالية لمخالفة القرارات والتعليمات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ

وطن: أدانت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشه المتهم (م، ع) وذلك بعد قيامه بتهريب العمال من والى داخل الخط الاخضر بما يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور وغرامة مالية ١٠٠٠ دينار اردني ، وذلك بعد ان تم ضبطه من القوة الأمنية المشتركة.

جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها رئيس نيابة يطا الاستاذ اشرف القواسمي