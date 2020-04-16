وزير الاقتصاد: لدينا مخزون من المواد والسلع الأساسية يكفي لتغطية حاجات المجتمع لمدة 6 شهور

وطن: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن هناك وفرة في السلع يوجد لدينا مخزون تمويني يلبي احتياج المواطن من 3 إلى 6 شهور، مشيرا إلى أن عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف.

وقال العسيلي خلال الإيجاز الصباحي: "مستعدون لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، لذلك لا داعي للقلق".

وأضاف: استوردنا في شهر اذار 21 الف طن من مادة الطحين، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المادة انخفض إلى 30%، نتيجة اغلاق المطاعم ووجود المواطنين في المنازل، والزيادة في استهلاك الارز.

وقال العسيلي: تم السماح باستيراد 1884 طنا من السلع ضمن الكوتا، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي حاجات السوق من هذه الاصناف معفاة من الجمارك، إضافة إلى 2500 طن لحوم مجمدة معفاة من الجمارك.

وأوضح أنه تم الحفاظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات، لضمان تأمين المخزون التمويني، خاصة في المناطق التي تم اغلاقها بشكل كامل، كذلك تم اتاحة خدمة المعالجة الإلكترونية الفورية، تجنبا لأي اشكالية في عمليات الاستيراد والتصدير.

وفي مجال ضبط وتنظيم السوق وحرصا على ضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة بأسعار عادلة، قال وزير الاقتصاد إنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات، التي حافظت على تحقيق هذا الهدف واستقرار الاسعار، منها نشر قائمة السقف السعري التي تضم 7 سلع اساسية ورصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وبيّن أنه تم احالة 70 شكوى للنيابة العامة المتختصة بالجرائم الاقتصادية، وتم اغلاق 55 منشأة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتجاوزت السقف السعري المحدد، خاصة لسلعتي الارز والبيض، وتم افشال محاولات تهريب وتسويق اطنان من منتجات الاحتلال التالفة الى اسواقنا بالتعاون مع الاجهزة الامنية، كما تم اتلاف كميات كبيرة من سلع المستوطنات، إضافة إلى معالجة 1500 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.