وزيرة الصحة: حالة جميع المصابين بفيروس كورونا في مراكز العزل والعلاج مستقرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، صباح يوم الخميس، عن تسجيل 6 إصابات منذ منتصف الليل وحتى اللحظة.

وقالت الكيلة خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إن جميع حالات المصابين مستقرة ومطمئنة حتى هذه اللحظة.

ولفتت إلى أن من بين المصابين ممرضين اثنين، وعامل أربعيني، و ثلاث إصابات بجبل المكبر لمسن نقل العدوى لابنته وزوجته.

وأشارت إلى ان الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ترتفع إلى 294 في جميع المحافظات، و81 داخل أسوار مدينة القدس.، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء في مختلف المحافظات بلغ 61 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة انتكاسة لمريضة كانت مصابة بالفيروس، وأثبتت الفحوصات أن الفيروس عاد إليها بعد مدة الحجر الصحي 14 يومًا.

وتابعت: "أجرينا حتى الآن 2200 فحص مخبري لفيروس كورونا في فلسطين".

وأكدت على أنه تم تعقيم مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وقبل يومين فُتح قسم الطوارئ والمستشفى كاملاً سيفتح يوم السبت.

وبخصوص مستشفى المطلع بالقدس، أشارت إلى أنها ستعقد اجتماعاً مع إدارة المستشفى اليوم لبحث كيفية التعامل مع المرضى هناك، حيث أن المستشفى هو الوحيد في فلسطين الذي يستخدم العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.