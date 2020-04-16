لكي لا ننسى نيسان.. شهر الربيع والورود وشهر التضحية والوفاء

كتب: المحامي فادي عباس

عضو مجلس نقابة المحامين

تزخر ذاكرة الشعب الفلسطيني بالعديد من الذكريات الأليمة التي ألمت به نتيجة الاحتلال الجاثم على أرضه وصدره. إلا أن نيسان شهر الربيع والورود له ذكريات خاصة في عقل الشعب الفلسطيني... ذكريات حافلة وآلام لا زالت عالقة في وجدان الكل الفلسطيني.

في كل نيسان نستذكر آلام شعبنا منذ النكبة، فهل يمكن لنا أن ننسى مجزرة دير ياسين عام 1948. هذا الاحتلال البغيض يصر ان نستذكر في نيسان كل ما هو اسوء فمشاهد مجزرة قانا وأشلاء شهدائها الزكية ما زالت حاضرة في وعينا.

نيسان في كل مرة وفي كل يوم منه يستفز مشاعرنا، وكيف ننسى نيسان وفيه رحل أمير الشهداء أبو جهاد اول الرصاص واول الحجارة. فعلاً أنك يا نيسان تستفز مشاعر شعبنا التي ثارت غضبا عند اغتيال القادة الثلاث العظام كمال ناصر، كمال عدوان وأبو يوسف النجار.. فمن منا ينسى.. نيسان نستذكر فيك أيضاً شهيد القسطل عبد القادر الحسيني، الشهيد المفكر عصام السرطاوي، وشهيد أقبية التحقيق ابراهيم الراعي والقافلة تطول.

نيسان يأبى إلا أن يذكرنا دوما في غطرسة هذا الاحتلال واستهدافه لشعبنا وأرضه، فكيف ننسى نيسان وقد أصبح رمزا نحيي فيه يوم الأسير الفلسطيني بما تحمل كلمة اسير من معنى لشعبنا من تضحية وصمود وكبرياء وشموخ.. ففيك تتجدد ذكرى اعتقال المناضل العنيد القائد مروان البرغوثي أبو القسام... وهل لنا بعد أن ننسى نيسان..



نيسان بكل آلامه وتضحياته يستنهض في شعبنا الكبرياء والعزة، يعزز فينا قيم الوفاء ويدعونا أن نكون على العهد نحمل الفكرة جيل بعد جيل..

نيسان هذا يدعونا إلى التسامي على الجراح وبناء الوحدة الوطنية التي تليق بتضحيات شعبنا على مر السنين وسبيلنا الوحيد للخلاص من هذا الاحتلال المقيت..

نيسان يذكرنا دوما أن البوصلة لا يمكن أن تحيد عن القدس العاصمة.. نيسان هذا يدعونا إلى التكاتف لإسقاط كافة مشاريع التصفية التي تستهدف اعدل قضية عرفها التاريخ قضية أرض وشعب وهوية.

نيسان يذكرنا أن شعبنا في الداخل تجاوز المليون والنصف ورغم كل محاولات التشويه لا زال يعتز بهويته الوطنية.

نيسان هذا يذكرنا أن شعبنا في الشتات لا زال يحيي ذكرى النكبة والنكسة رغم مرارتها.

نيسان يذكرنا أن في القدس شيبا وشبابا لفظوا بواباتهم اللعينة بثبات ورباطة جأش.

نيسان هذا يذكرنا أن الضفة وغزة كانت وما زالت عنوان الإرادة والصمود.. نيسان هذا يذكرنا ان لا بديل عن الوحدة والدولة والقدس العاصمة.

في نيسان يجمع الأمل فينا أننا شعب حي لا يمكن أن تمحوه قوى الظلام والغطرسة... وفي نيسان نردد ما قاله شاعرنا الراحل محمود درويش "لا زال في الدرب درب لنمشي و نمشي".