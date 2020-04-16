محدث.. أكثر من 134 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم.. ومليوني مصاب

وطن:يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره حول العالم، متسببا بوفاة 134,658 شخصا، وإصابة 2,083,913، فيما تعافي من الفيروس 510,666 شخصا.

الولايات المتحدة: ارتفاع الوفيات جراء كورونا لأكثر من 30 ألف

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في إحصائية جديدة، أن اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع الى 30844 حالة بعد تسجيل 4811 حالة جديدة أمس الأربعاء.

وأوضحت الإحصائيات أنه جرى في الوقت نفسه تسجيل 28871 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة الى 638 ألفا و111 حالة.

الصين: لا وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 46 إصابة منها 34 وافدة

أعلنت السلطات الصينية اليوم، عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت رصد 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة منها 34 وافدة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يستقر اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس عند 3342 شخصا، بينما يرتفع عدد الإصابات الى 82341 شخصا.

وأوضحت أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة محلية منها خمس حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب الصين وأربع في مقاطعة (هيلونغجيانغ) بشمال شرق البلاد، وثلاث حالات في العاصمة (بكين) في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة او وفاة.

واضافت أنها سجلت ايضا 34 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين إلى الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1534 حالة.

الهند: ارتفاع وفيات كورونا الى 414 والاصابات إلى 12380

أعلنت الهند اليوم ان عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس ارتفع إلى 414 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 12380 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 37 حالة وفاة بالإضافة إلى 941 اصابة جديدة في الساعات ال 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى خروج 1489 مصابا من المستشفيات بعد تعافيها من فيروس (كورونا).

ولا تزال (ماھاراشترا) من اكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس بعد تسجيل 187 وفاة و2916 إصابة تلاها العاصمة (نيودلهي) بتسجيل 32 وفاة و1578 إصابة وسط انتشار للوباء العالمي في 33 ولاية هندية.

وكانت السلطات الهندية قررت تمديد الاغلاق المستمر منذ اسابيع حتى الثالث من مايو المقبل في ضوء ارتفاع حالات الاصابة والوفاة جراء تقشي (كورونا) في الولايات المختلفة.

وسجلت في بريطانيا، 761 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 12 ألفا.

بينما في إسبانيا، فقد أعلن تسجيل 523 وفاة جديدة، و5092 إصابة جديدة.

وأعلنت بلجيكا تسجيل 283 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4400.

كما سجلت السلطات في السويد، 170 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 2200.

بينما في إيطاليا، أعلنت السلطات ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 21,645، بعد تسجيل 578 وفاة آخر 24 ساعة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 17,167 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، بينها 10,643 في المستشفيات، وفق تعداد رسمي أعلنه مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون.